Morant, sobre Ábalos: "El PSOE es un partido feminista y no lo representa un putero"

1035280.1.260.149.20251211151447 Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder del PSPV, Diana Morant en imagen de archivo. , - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha manifestado, sobre el exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, que "a este partido centenario, feminista, que defiende los derechos de las mujeres, no lo representa un putero". "El señor Ábalos desde luego a mí no me representa", ha recalcado, y ha asegurado que "nunca" ha compartido ni dirección orgánica con él ni "entorno laboral".

Así lo ha remarcado a los periodistas este jueves después de que el Tribunal Supremo haya decretado la apertura de juicio oral para Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó Transportes durante la pandemia. El TS ha acordado mantener en prisión a los dos primeros. Por su parte, la Mesa del Congreso decidió este miércoles por unanimidad suspender de sus derechos parlamentarios a Ábalos hasta que se resuelva su situación.

Morant ha afirmado que recuperar el escaño que ocupaba Ábalos como diputado en el Congreso, primero en el PSOE y luego en el Grupo Mixto, supone "un motivo de alegría" tanto para los socialistas como para los votantes valencianos. Además, ha resaltado que ella, cuando se puso al frente del PSPV, pidió a Ábalos el acta.

Ha instado a que "la justicia siga su camino" y ha mostrado "absoluta colaboración con la justicia y contundencia contra estos presuntos actos delictivos. "Más allá de que se prueben o no, hemos conocido unos audios que son repugantes", ha señalado en alusión a las conversaciones entre Ábalos y Koldo García.

Preguntada por la exigencia del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de que aclare sus "vínculos" con Ábalos --ambos fueron en las listas por Valencia a las elecciones de 2023--, Morant ha replicado que el también secretario general del PPCV debería preocuparse de que "Carlos Mazón fue su 'número uno' y tiene 230 víctimas mortales a sus espaldas". "Y no sé si en su conciencia, porque yo ya dudo de que toda esta gente tenga conciencia", ha añadido.

Dicho esto, ha querido "aclarar" que Ábalos "nunca" ha sido su 'número dos' a nivel orgánico en la dirección del PSPV: "No ha estado nunca en la dirección, ni yo he estado nunca en ninguna dirección en la que estuviera Ábalos. Nunca es nunca. No he compartido nunca con él entorno de dirección orgánica, ni entorno laboral".

Ha remarcado que ella encabezó la candidatura del PSOE al Congreso por Valencia en la que Ábalos iba en segunda posición. Una lista que ha indicado que "decidió el PSPV de aquel momento" cuando ha recordado que no formaba parte de la dirección. "Y aquel momento los compañeros decidieron que yo fuera la 'número uno' y en aquel momento también colocaron en una lista al Congreso al señor Ábalos".

En cualquier caso, ha hecho hincapié en que "eso no lo convertirá ni lo convertirá en 'número dos' de Diana Morant. "Lo niego taxativamente", ha insistido.

Por otro lado, cuestionada por si comparte la afirmación de la diputada andaluza Ángela Férriz de que está "hasta el moño" de puteros y acosadores en el PSOE, Morant ha recalcado que le "repugna cualquier tipo de violencia contra las mujeres" y ha defendido que los socialistas reaccionan "de manera inmediata" al tener constancia de una acusación de acoso sexual.

Ha destacado que el exasesor de Presidencia del Gobierno Francisco Salazar fue retirado de la dirección el PSOE y "apartado de manera inmediata de su lugar de trabajo". Además, ha subrayado que el día que se conoció este caso, el partido tardó "tres horas" en actuar "en todos los frentes que puede".

Sobre José Tomé --dirigente gallego que la pasada jornada anunció que dimitiría como presidente de la Diputación de Lugo, aunque mantendrá el acta en la institución y retendrá la Alcaldía de Monforte de Lemos--, también ha señalado que el PSOE "directamente le ha pedido la baja de militancia, el acta como presidente de la Diputación, el acta también como diputado y el acta como alcalde": "Eso es lo que se espera de un partido, eso es lo que yo espero del partido del Partido Socialista".

"LUCHA" A FAVOR DEL FEMINISMO

La dirigente socialista ha puesto en valor la "lucha" del PSOE a favor del feminismo, con "reivindicaciones que se han convertido en normas y en leyes". "Yo, como miembro del Partido Socialista, me siento reconfortada por la actuación del Partido Socialista y ya me gustaría que todas las formaciones políticas actuaran de la misma manera", ha aseverado.

"Y como siempre, acompañamiento absoluto a las víctimas. Nosotros somos las de yo sí te creo. Creemos a las mujeres que denuncian y por tanto actuamos en consecuencia --ha abundado--. Y no se puede demandar más a un partido que la suspensión inmediata y que expulsar del lugar de trabajo a las personas que han podido causar en el entorno de trabajo este tipo de malas conductas contra las mujeres".