Morant aboga por "intervenir el mercado de la vivienda" en la Comunitat y dice a Sumar que la competencia es autonómica

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en imagen de archivo. - Jesús Hellín - Europa Press

CASTELLÓ, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha reafirmado su compromiso de, si llega a ser presidenta de la Generalitat, "intervenir el mercado de la vivienda" en la Comunitat Valenciana e impulsar un plan anti fondos buitre, al tiempo que ha recalcado que "las competencias en materia de vivienda son de las comunidades autónomas y también de los municipios".

Así lo ha manifestado la representante del Ejecutivo central en Castelló, donde asiste al acto de apertura de curso de las universidades valencianas, al ser preguntada por los medios por un mensaje en redes de la diputada de Sumar Tesh Sidi en el que, en referencia a unas declaraciones de la propia Morant sobre vivienda, espeta: "No tenéis vergüenza! La semana pasada llevamos una ley para frenar la compra especulativa de fondos buitres y para sorpresa de nadie el PSOE se abstuvo, no dejó ni que entrara a trámite para su debate".

Diana Morant ha rechazado "entrar en el cuerpo a cuerpo con una diputada de Sumar" y ha recordado que el Partido Socialista "ya explicó la semana pasada su voto ante esta propuesta, que estaba llena de incorrecciones y jurídicamente no tenía la fortaleza suficiente".

"Pero yo le quiero recordar a ella, que lo sabe, pero sobre todo recordarle a la ciudadanía, que las competencias en materia de vivienda son de las comunidades autónomas y también de los municipios. De hecho, nosotros tenemos muchas dificultades, y ella lo sabe porque forma parte del Grupo Sumar y por tanto forma parte del Gobierno, que en muchas ocasiones cuando vamos a regular nos para el Consejo de Estado, nos para precisamente la Constitución", ha argumentado.

"NI JACOBINA NI CENTRALISTA"

Y ha subrayado que ella por ser ministra del gobierno de España no se he vuelto "jacobina ni centralista". "Yo creo en el Estado de las federaciones, de hecho me quiero presentar para ser presidenta de esta comunidad autónoma --la Valenciana-- y me he comprometido precisamente a intervenir en el mercado de la vivienda porque no está funcionando".

"Y cuando un mercado no funciona, igual que no funcionó en el momento de la crisis energética, lo intervenimos en favor de las familias, hay que intervenir el mercado de la vivienda. Y yo me he comprometido a topar los precios de la vivienda en la Comunitat Valenciana porque eso lo puede hacer una comunidad", ha insistido.

Igualmente, ha recordado su promesa de activar "un plan contra los fondos buitre". En este punto, ha puesto como ejemplo que "la familia del expresidente José María Aznar ha comprado un bloque entero de viviendas en la Comunitat Valenciana precisamente comportándose como un fondo buitre para especular y hacer negocio con la vivienda". "Yo quiero justo lo contrario, así que a quien hay que apelar es al señor Almeida y a la señora Ayuso (alcalde y presienta de Madrid)".

Ha defendido que "las comunidades autónomas socialistas estamos demostrando que estamos del lado de los ciudadanos en materia de la vivienda". "Y yo lo voy a hacer aquí también en la Comunitat Valenciana", ha remarcado.