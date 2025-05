Morant acusa a Consell de no estar "a la altura" y de "deshumanizar" a víctimas de la dana: "Están fuera de la realidad"

VALÈNCIA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha acusado al Consell de no estar "a la altura" de la tragedia ni de las víctimas, así como de "deshumanizar" a los afectados por la dana. "Están fuera de la realidad", ha aseverado.

Así se ha pronunciado este jueves la líder de los socialistas valencianos en declaraciones a los medios de comunicación en Paterna (Valencia), al ser preguntada por las críticas del síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, a las asociaciones de víctimas de la dana, de quienes dijo que están formadas por "verdaderos interesados" y "controladas" por partidos políticos; y de la vicepresidenta portavoz y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, quien sostuvo que "no todas son iguales" porque según ella algunas tienen "un claro y marcado perfil partidista".

Al respecto, Morant ha lamentado que estas declaraciones le generan "tristeza y mucha indignación". "Tenemos un Consell que no está a la altura. No ha estado a la altura de las circunstancias, no estuvo a la altura de la tragedia y no está a la altura de las víctimas", ha reprochado, al tiempo que ha agregado que "deshumanizar a las personas que son víctimas de una tragedia como esta significa que están fuera de la realidad".

"Si Mazón o el Consell hubiesen pisado más la calle, si hubiesen ido a la zona de la dana, si hubiesen entrado en tantas casas arrasadas, si hubiesen atendido a las víctimas, si hubiesen escuchado el testimonio real, por ejemplo, de Dolores, que ha perdido a sus dos hijos y a su marido y que cuenta el desgarro de aquella tarde, desde luego no cabría otra cosa más que irse a casa por dignidad. Pero este Consell carece de dignidad", ha censurado.

Interpelada por si las asociaciones de víctimas deberían comparecer en la comisión de investigación, Morant ha defendido que estas entidades "están pidiendo tener voz" y ha asegurado que en la del Congreso de los Diputados, "si las víctimas quieren comparecer, desde luego el Grupo Socialista es garantía de que vendrán y les escucharemos".

En este sentido, ha sostenido que la comisión del Congreso es "la única" en la que pueden tener "cierta garantía de objetividad", ya que ha criticado que la que se realiza en Les Corts "se la han regalado a Vox". "Básicamente hoy Mazón, por su debilidad, le ha regalado todo a Vox. Le ha regalado el presupuesto, la Comisión de Investigación y el Gobierno de la Generalitat", ha denunciado.

"Eso no es lo que votaron los valencianos. Los valencianos y las valencianas no son extremistas, no son racistas, no son machistas, no son negacionistas. Pero eso es lo que nos gobierna, porque es lo que le ha regalado Mazón por su debilidad a Vox", ha lamentado Morant.

Igualmente, cree que la del Senado "es también una comisión generada para dar carpetazo", mientras que ha afirmado que "la voz de las víctimas será escuchada en el Congreso de los Diputados". "Aquí, Mazón se esconde tras las paredes gruesas del Palau de la Generalitat, pero allí, ni Feijóo ni Abascal podrán parar la voz de las víctimas que entrarán en el Congreso de los Diputados", ha insistido.