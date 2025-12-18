Morant acusa a Llorca de "reunirse con Sánchez como presidente de Vox": "No fue capaz de representar a los valencianos"

La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, en declaraciones a los medios de comunicación. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha acusado este jueves al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de "acudir a la reunión con --Pedro-- Sánchez como presidente de Vox y con sus postulados racistas bajo el brazo" y ha lamentado que "ayer no fue capaz de representar a los valencianos y valencianas".

Así se ha referido este jueves Diana Morant, en declaraciones a los medios de comunicación en València, a la reunión entre Sánchez y Pérez Llorca, en la que el jefe del Consell le presentó una serie de reivindicaciones y en la que el presidente del Gobierno se comprometió a constituir una Comisión Mixta de reconstrucción tras la dana.

Morant, que ha asistido al desayuno de Nueva Economía Fórum en el que ha intervenido la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria general del PSPV en la ciudad de València, Pilar Bernabé, ha afirmado que "básicamente lo que hizo ayer Llorca es demostrar que es el candidato y el 'president' que Vox ha querido para la Comunitat Valenciana". "Fue un disparate de reunión que no merecen los valencianos" y "que no representan los problemas reales", ha opinado.

"Ayer, el señor Pérez Llorca decía que estaba decepcionado con la reunión. Nosotros estamos muy decepcionados con este nuevo gobierno, que es el mismo que antes, con este nuevo presidente, que es lo mismo que antes", ha replicado Morant, y ha añadido que el jefe del Consell "defiende postulados racistas y su prioridad es recuperar un premio a la tauromaquia".

A su juicio, "se demuestra que el problema ya no es --Carlos-- Mazón, es todo el Partido Popular que sigue con la mentira, que redobla el negacionismo y que no se ha atrevido a convocar elecciones en la Comunitat Valenciana", ha agregado y ha enfatizado que "se ha visto a Mazón ya ocupando su escaño y por mucho que lo coloquen en la última fila, lo cierto es que sigue siendo el presidente del PPCV y sigue siendo el que maneja aquí en la Comunitat Valenciana y el que manda".

ADVERTENCIA SOBRE LA COMISIÓN

Por otro lado, respecto a la Comisión Mixta con el Gobierno de España, Morant ha pedido a la Generalitat "lealtad institucional" y ha advertido que "si es para seguir aguantando bulos y ataques al Gobierno de España, no servirá de nada; pero si es para que el Consell se sume por fin a la reconstrucción que bienvenida sea".

Con ello, ha declarado que "quienes no han estado en la zona dana y quien se ha borrado de la reconstrucción ha sido el Consell" y ha exigido a Llorca que "sea leal, que represente a la Generalitat y no a los interés de su partido y, sobre todo, que represente también en esa comisión a los alcaldes y alcaldesas a los que han abandonado en esta crisis".

"DERIVA DE VOX AL CUADRADO"

Morant, asimismo, ha afeado que en Les Corts se está viendo "cómo se están destruyendo la Comisión de Derechos Humanos, cómo se está destruyendo la Comisión LGTBI, como se está destruyendo también la Comisión de Asuntos Europeos" y ha sentenciado que, en la Comunitat Valenciana, "ya tenemos ese experimento de Vox, de posible gobierno presidido por Vox, que es un gobierno anti-Europa, anti-diversidad, anti-derechos humanos". "Nada nuevo y, desde luego, muy preocupante", ha resumido.

Del mismo modo, ha reconocido que está "muy preocupada" por, a su juicio, "la deriva de Vox al cuadrado" en la que ha entrado la Comunitat "para mantener al PP gobernando". "El precio que hemos tenido que pagar los valencianos ha sido doblemente alto", ha incidido.

También, ha abundado que los valencianos "ya han pagado un gran precio que ha costado vidas", porque, ha explicado, "el negacionismo cliámitico ha hecho que en esta Comunitat haya 230 muertos", en alusión a las inundaciones del 29 de octubre de 2024.

En esta línea, Morant ha reprochado que esta semana "se está viendo que había un Es-Alert preparado una hora y pico antes de enviarse y no se envió porque hubo una injerencia política que decidió que no se enviara". "Ha habido injerencias políticas absurdas que son todavía más dramáticas, como por ejemplo que sonara a catalán y no a valenciano", ha afeado al mismo tiempo que ha denunciado que es "absurdo y dramático que no se enviara el Es-Alert por cuestiones de dogmatismo y sectarismo lingüístico".

Además, ha insistido también en que "por una injerencia inútil y negligente por parte del PP", y ha espetado que "esto ya no es Mazón, sino todo el Partido Popular que siguen con la mentira y con su patada hacia adelante".

La secretaria general del PSPV también se ha preguntado por qué no se han convocado elecciones autonómicas en la Comunitat Valenciana, y sí se ha hecho en Andalucía y Extremadura y lo atribuye a que es "básicamente porque habrían perdido".

En este punto, ha destacado que "habría entrado una alternativa política que representa a esa mayoría social de la calle que no es racista, que sí es solidaria, que sí es plural, que quiere cuidar a las mujeres frente a la violencia de género y que, por tanto, no se siente representada por este gobierno que a la postre es de Vox y del Partido Popular".