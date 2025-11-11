Morant acusa a Mazón de elegir a "su cómplice" Pérez Llorca para "continuar su herencia": "Feijóo no pinta nada"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, atiende a los medios de comunicación en la sede del PSPV-PSOE. Imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha acusado al president en funciones de la Generalitat y presidente del PPCV, Carlos Mazón, de elegir al que, a su juicio, es "su cómplice", Juanfran Pérez Llorca, para "continuar su herencia".

Así se ha expresado la líder de los socialistas valencianos en un mensaje en sus redes sociales, después de que el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, haya propuesto al secretario general PPCV y síndic 'popular' en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, como candidato para sustituir a Mazón al frente de la presidencia de la Generalitat una semana y un día después de anunciar su dimisión.

"Mazón ha elegido a su cómplice, Pérez Llorca, para continuar su herencia. Queda claro que Feijóo no pinta nada en el PP", ha aseverado la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades.

Además, Morant ha insistido en que la "única manera" de acabar con esta crisis política es ir a elecciones. "Volem votar" --queremos votar--, ha apostillado.