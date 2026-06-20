Morant acusa a Peinado de "perseguir" a Begoña Gómez e "insultar" a la Policía: "Ha atravesado todas las líneas rojas"

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en imagen de archivo. - Isa Saiz - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha "condenado" el auto del juez Juan Carlos Peinado en el que abre juicio oral a Begoña Gómez y retira el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno. Para la representante del Ejecutivo, este resolución muestra que se trata de "una causa política" y ha lamentado que se "persiga" a la esposa de Pedro Sánchez y se llegue a "insultar" a la Policía. "Este señor ya no conoce ninguna línea roja, las ha atravesado todas".

Así se ha pronunciado Morant en declaraciones a los medios en València, donde esta tarde participa en la marcha del Orgullo LGTBIQ, después de que se haya conocido que el juez Peinado ha acordado abrir juicio oral con jurado popular a Begoña Gómez, así como retirarle el pasaporte, la prohibición de salida de territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días para firmar en sede judicial.

Para Morant, el auto "demuestra básicamente que su causa ha sido desde el primer momento una causa política". "Las medidas que ha adoptado de manera cautelar contra Begoña Gómez son sorprendentes y, desde luego, no tienen ningún sentido judicial", ha defendido la ministro, que las ha contrastado con la sentencia de más de ocho años de cárcel por agresión sexual al futbolista Rafa Mir, "a quien no se le ha pedido ninguna medida cautelar y se va a dejar que este jugador pueda jugar o pueda irse de viaje".

"Pero la mujer del presidente del gobierno, que claramente no hay ningún tipo de riesgo de fuga, se le ha puesto la medida cautelar de quitarle el pasaporte y de prohibirle salir del país. Ha sido una medida que quieren ser ejemplarizante, una advertencia política de que aquí pueden hacer lo que quieran por nosotros", ha criticado.

"UNA CASUALIDAD PERVERSA"

Para la también líder de los socialistas valencianos, "no deja de ser tampoco una casualidad perversa que el señor Peinado tenga una mujer que trabaje en el Ayuntamiento de Madrid y que haya sido ascendida". "Tampoco es casualidad que el señor Peinado tenga una hija que forme parte de la dirección de la señora Ayuso y que sea concejal de un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid donde la señora Ayuso gobierna la federación madrileña", ha agregado.

"Seguramente --ha deslizado-- el señor Peinado estaba pagando esos favores a la señora Ayuso y, desde luego, contribuyendo a 'quien pueda hacer que haga' con este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución que sorprende a todo el mundo en la judicatura y que se entiende que es una causa política contra la mujer del presidente por serlo, para que le afecte al presidente del Gobierno y para intentar tumbar al Gobierno de España".

Asimismo, ha recalcado que el hecho de que "la excusa" del magistrado sea afirmar que hay riesgo de fuga "porque la Policía Nacional puede ayudar a la señora Begoña Gómez a escapar, es un insulto absoluto a la institución de la Policía Nacional y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

"Este señor ya no conoce ninguna línea roja, las ha atravesado todas, incluso insultar el trabajo de la Policía Nacional y de los cuerpos de seguridad. Así que, desde luego, condenamos este auto y toda la instrucción que ha hecho el juez Peinado", ha resuelto.