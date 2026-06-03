Morant afea al Consell que no quiera acudir a las bilaterales de financiación con España y el PP las tacha de “chantaje”

Archivo - La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant (c), en una imagen de archivo llegando a Les Corts - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La líder del PSPV y ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, ha reprochado al Consell que no quiera acudir a los encuentros bilaterales sobre financiación autonómica planteados por el ministro de Hacienda, el exconseller valenciano Arcadi España. Por contra, el PPCV cree que esta propuesta supone “un chantaje” porque se debe negociar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Así se han pronunciado Morant y la portavoz adjunta del PP de Les Corts Nieves Martínez en sendas declaraciones a los medios en el parlamento valenciano. El conseller de Hacienda, el ‘popular’ José Antonio Rovira, reiteró este pasado martes que la negociación del nuevo sistema de financiación debe ser multilateral y debatirse en el seno del CPFF, en respuesta a la carta del secretario de Estado de Hacienda planteando a las autonomías encuentros bilaterales.

Morant se ha remitido a la petición que realizó el ‘president’ de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, de mantener un encuentro con el ministro España cuando fue nombrado a finales de marzo. Ahora, tras el rechazo del Consell a los encuentros bilaterales, se ha preguntado si Llorca “quiere reunirse o no y quiere hablar de financiación o no”.

A su juicio, su negativa actual se debe a que “le resulta más cómodo defender la consigna de Génova cuando está acompañado del resto de comunidades autónomas del Partido Popular”.

Además, ha reiterado sus críticas a Llorca por rechazar la reforma de financiación propuesta por el Gobierno, que supone 3.600 millones de euros más para las arcas valencianas: “Seguramente se le caería de vergüenza si, bilateralmente, tuviera que pronunciarse contra un modelo de financiación que, desde luego, es lo mejor que le puede pasar a la Comunitat Valenciana”.

Tras insistir en que el Gobierno quiere sentarse “bilateralmente” con todas las comunidades autónomas, ha exigido saber por qué el Consell “dice que no” a la propuesta de reforma cuando la Comunitat es la autonomía que más sufre la infrafinanciación y se vería “beneficiada”.

EL PP EXIGE TRANSPARENCIA

En respuesta a Morant, la portavoz adjunta del PP ha sostenido que las reuniones bilaterales planteadas por el Gobierno “al final solo benefician a los mismos”. “Esa carta ya no nos vale”, ha zanjado, y ha insistido en que “lo que realmente falta” es convocar el CPFF y negociar con “transparencia”.

Ha reprochado a España que el CPFF lleve sin convocarse desde hace meses, al tiempo que ha subrayado que “no necesita que le cuenten las necesidades de la Comunitat Valenciana” porque fue conseller de Hacienda: “Sabe lo importante que es para la Comunidad Valenciana una revisión de la financiación, que llegue el fondo de nivelación, que se nos pague toda la deuda en servicios sociales y que lleguen en tiempo y forma todos los ingresos a cuenta”.

Preguntada por la petición de una reunión con el ministro que realizó Llorca, la diputada ‘popular’ ha señalado que se realizó “nada más llegar” a Hacienda, mientras ahora cree que la situación es diferente porque España pide bilateralidad y, a su juicio, eso demuestra que “no tiene nada claro que ofrecer a todos”. “Eso se llama chantaje”, ha denunciado.

"O APORTAS O TE APARTAS"

Por su parte, y también en declaraciones a los medios en Les Corts, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha reprochado a Llorca que el Consell “renuncie alegremente” a los 3.600 millones de la propuesta de reforma de financiación del Gobierno y a la condonación de la deuda.

“Este ‘president’ es un lastre para los valencianos porque está más pendiente de ser candidato que de representar los intereses de los valencianos. Yo tengo un mensaje muy claro para Pérez Llorca: o aportas o te apartas”, ha dicho citando la frase que pronunciaba la exconsellera socialista Gabriela Bravo sobre la exvicepresidenta y referente de Compromís Mónica Oltra.

Y ha recalcado, en alusión a la cuarta semana de huelga docente indefinida en la educación valenciana: “Si Llorca no sabe resolver los conflictos ni negociar, lo mejor que puede hacer es convocar elecciones y apartarse”. “Y seguro que Feijóo lo elige de candidato, ya que no tiene a nadie mejor”, ha zanjado apuntando al líder del PP.