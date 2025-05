Morant afirma que "no hay miseria política más grande" que insultar y silenciar a víctimas "como hace Mazón"

VALÈNCIA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha afirmado este sábado que "no hay miseria política más grande que insultar y silenciar a las víctimas como hacen Mazón y sus socios de ultraderecha" y ha tildado de "indecencia" clasificar a las víctimas "por si son de derechas o de izquierdas, como está haciendo el Consell de Carlos Mazón".

Así se ha pronunciado Morant en la inauguración del Congreso de los socialistas de la ciudad de València donde se va a ratificar a Pilar Bernabé como secretaria general, durante el que ha asegurado que "igual que tú eres una enamorada de València y de la gente, la ciudad València se ha enamorado de ti y serás su próxima alcaldesa".

En este sentido, la líder de los socialistas valencianos ha acusado a Mazón de "enchufar el ventilador para no reconocer que son unos inútiles que no hicieron nada para salvar la vida de la gente" y ha asegurado que "yo quiero ser la próxima presidenta de la Generalitat para estar donde hay que estar que es asumiendo mis responsabilidades y proteger a la gente, y no escaparme ni de huir de mis responsabilidades".

Además, se ha preguntado "cómo puede ser que quienes estén sentados en puestos de responsabilidad no hicieran anda para proteger las vidas" y ha insistido en que "el día de la dana Mazón no estaba donde tenía que estar y ahora tiene tanta agenda oculta que es incapaz de hacer nada": "Lo único que hace es irse a Madrid a pactar con la ultraderecha para negociar su sillón y salvarse a él mismo", ha dicho.

Asimismo, Morant ha apuntado que "ante un Consell desaparecido, el real y verdadero gobierno que tienen los valencianos y valencianas es el de Pedro Sánchez, un gobierno que se acuerda de las víctimas, de las empresas y de sus trabajadores" y ha subrayado que "los socialistas somos quienes gobernamos el futuro y el día a día de los valencianos, nos tenemos que sentir orgullosos".

Con ello, Morant ha aclamado para que "todos defendamos a Pedro Sánchez, nuestro secretario general y presidente del Gobierno, frente a aquellos que le persiguen y crean infamias y basura" y ha indicado que "lo hacen porque no soportan que los socialistas gobernemos este país, pero lo seguiremos haciendo".

"CAMINO DEL CAMBIO"

Por su parte, la secretaria general del PSPV-PSOE de la ciudad de València, Pilar Bernabé, ha defendido que "hoy empezamos el camino del cambio y venimos a ganar para que la ciudadanía recupere la dignidad y el orgullo" y ha subrayado que "los y las socialistas queremos ser la ciudad que acoge, respeta y piensa en femenino".

Además, la dirigente socialista ha agradecido el apoyo de Diana Morant quien, ha asegurado, "va a dirigir a la Comunitat Valenciana a la dignidad que merece y la va a sacar de la indignidad que estamos sufriendo por culpa del Partido Popular de Mazón" y ha insistido en que "hoy salimos de aquí en marcha para recuperar València".

Finalmente, Bernabé ha señalado que "no hay nadie en esta tierra que pueda pensar que un Gobierno del Partido Popular que de seguridad, confianza y proteja, porque no hay nadie que no sepa que solo hay un Gobierno que da confianza y protege, y ese siempre ha sido el Gobierno liderado por el Partido Socialista": "Esa es nuestra verdad, nuestro orgullo y nuestro legado", ha apostillado.