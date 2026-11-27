Diana Morant en Oropesa - PSPV-PSOE

CASTELLÓ 27 Nov. (EUROPA PRESS) - -

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, se ha referido hoy al debate protagonizado ayer por los candidatos a la Presidencia del Gobierno, y ha asegurado "no es algo nuevo" el machismo del representante del PP, Alberto Núñez Feijóo, que -según ha dicho- han padecido todas las mujeres del gobierno, y ella también. "Feijoo hizo referencia a mí hace días diciendo 'la chica esta de Gandía', y así es cómo nos ven a las mujeres", ha añadido.

Morant ha apelado al voto por el Partido Socialista en el último día de campaña electoral "para frenar a la coalición de PP y Vox que viene a derogar España, una España que funciona y una España que quiere seguir cuidando". En un almuerzo en Orpesa (Castellón) con la candidata socialista al Congreso por Castelló, Maria Jiménez, Morant ha señalado que el debate de anoche "puso negro sobre blanco el afán de Feijóo y Abascal de derogar la España que protege a las mujeres, la España que abraza su diversidad y la España que crea empleo".

La dirigente socialista ha denunciado que detrás de Feijóo y Abascal "no hay proyecto", y ha criticado especialmente el "machismo" que exhibieron los dos candidatos de la derecha. En particular, ha reprochado al líder 'popular' que anoche sacara a relucir "su machismo más paternalista con la referencia a Ada Colau de 'calladita'". "No es algo nuevo el insulto, pero sobre todo también ese desprecio, ese paternalismo y ese machismo hacia las mujeres", ha lamentado.

"Nosotras vamos a ser como somos, con toda la libertad, y vamos a reclamar lo que es nuestro, que es igualdad, que es acceso al poder económico, al poder social, al poder político, y ya nadie nos callará ni nos desprotegerá", ha reivindicado Morant.

La socialista ha subrayado que el 29 de noviembre las mujeres tienen que votar masivamente. "Sobre todo porque no pueden decirnos cómo tiene que ser nuestra vida, no pueden cambiarla y no pueden quitarnos nuestros derechos y libertades", ha apuntado.

"NO VAMOS A SER CALLADITAS"

"No vamos a ser calladitas ni no molestonas, ni dóciles, ni mujeres que no incomodamos, vamos a ser como somos, con toda la liberad y vamos a reclamar lo que es nuestro, que es igualdad, acceso al poder, y nadie va a callarnos ni a desprotegernos. Si las mujers salimos a a votar y a defender nuestros derechos, ellos no pasarán", ha recalcado.

La líder de los socialistas valencianos ha hecho también un llamamiento a los miles de valencianos y valencianas que han salido a la calle en defensa de la educación pública y que han acompañado a las víctimas de la dana "en su dolor, en su rabia, pero también en su dignidad frente a un Partido Popular absolutamente indigno, pues ayer Mazón se le atragantaba en el debate a Feijó, para que cojan con fuerza la papeleta del Partido Socialista".

Por su parte, la candidata Maria Jiménez ha hecho un balance "muy positivo" de una campaña con un partido "totalmente movilizado por el territorio, a pie de calle y con mucha hambre de futuro, mucha hambre de derechos, mucha hambre de seguir conquistando libertades". "Este país no se puede permitir que la oposición más destructiva se convierta en el gobierno más destructivo. No nos lo podemos permitir ni las mujeres, ni las personas del colectivo LGTBI, ni las familias, ni los profesores, ni los médicos", ha concluido Jiménez, quien ha apelado a una movilización masiva en las urnas para "pararles los pies".