Morant agradece a Barceló su "trabajo y compromiso" tras anunciar que no se presentará a las municipales de Alicante

Diana Morant (i) y Ana Barceló (d) - INSTAGRAM DIANA MORANT

ALICANTE, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha agradecido a la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, su "trabajo" y "compromiso", después de que la también exconsellera de Sanidad y exalcaldesa de Sax haya anunciado este viernes que no se presentará a las elecciones municipales de mayo de 2027.

"Mi admiración por una forma de hacer política centrada siempre en lo que de verdad importa: mejorar la vida de la gente. Lo demostraste en los momentos más difíciles como consellera y lo has seguido haciendo cada día", ha aseverado Morant en un mensaje publicado en redes sociales, en alusión a la trayectoria política de Barceló, marcada por momentos como la etapa en la que ocupó la cartera de Sanidad durante la pandemia de covid-19 en el gobierno de la Generalitat que presidió Ximo Puig.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, Barceló ha explicado que se trata de una decisión "personal y política" que ha meditado "profundamente" y con la "convicción de haber cumplido el compromiso adquirido con la ciudadanía" de la capital alicantina.

"He dedicado muchos años de mi vida al servicio público. Lo he hecho siempre con la voluntad de ser útil, de mejorar la vida de las personas y de defender los valores en los que creo: la igualdad, la justicia social, la dignidad de las personas y del servicio público", ha señalado.

Barceló ha indicado que "hasta el último día" seguirá desempeñando su "responsabilidad con la misma dedicación, firmeza y sentido institucional". Por el momento, no hay ningún nombre confirmado para el liderazgo de la candidatura socialista a la Alcaldía de Alicante en 2027.