Morant anima a Sánchez "a ganar": "Hemos demostrado que se puede y ahora vamos a por más"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en una imagen de archivo - Jesús Hellín - Europa Press

VALÈNCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La líder del PSPV, Diana Morant, ha animado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "a ganar" las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, ya que se ha mostrado convencida de que puede hacerlo.

"Con el orgullo de todo lo que hemos hecho y la mirada puesta en todo lo que aún podemos conquistar. Hemos demostrado que se puede. Y ahora vamos a por más. Estamos listos. A ganar", ha escrito la también ministra de Ciencia y Universidades en un mensaje en redes sociales en el que ha citado a Sánchez.

Después de que el jefe del ejecutivo haya anunciado el adelante electoral, los ministros del ala socialista del Gobierno han salido en tromba para secundar la disyuntiva a la que ha expuesto Sánchez a los españoles, mostrándose convencidos que volverán a elegir al PSOE para seguir avanzando en lugar de apostar por la "involución" que proponen PP y Vox.