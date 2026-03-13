Morant asegura tras la detención de Carlos Baño que "si el PP sigue guardando silencio" eso "será una respuesta"

Archivo - La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha afirmado tras la detención del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño, que "si el PP sigue guardando silencio, ese silencio también será una respuesta".

En estos términos se ha expresado en una publicación en su perfil de la red social X, después de que este viernes agentes de la Policía Nacional hayan arrestado a Baño, en el marco de una investigación abierta hace meses por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia relacionada con el programa de los bonos comercio de los años 2022 y 2023 de la Diputación de Alicante en una veintena de municipios de la provincia.

"Otra vez Alicante. Otra vez el entorno del PP. Y otra vez presunta corrupción", ha aseverado la líder de los socialistas en la Comunitat Valenciana, quien ha pedido "transparencia, explicaciones y responsabilidades".