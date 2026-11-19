Archivo - Imagen de archivo de Diana Morant (i) y Pedro Sánchez (d) - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado que el presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, acudirá este jueves por la noche al cara a cara "con una carta de progreso, de seguir avanzando, de reconocer errores" y con "mucha hambre de progreso", frente a la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien, según la también secretaria general del PSPV-PSOE, tiene "hambre de retroceso".

En estos términos se ha expresado Morant en declaraciones a los medios de comunicación en Elche (Alicante), durante una visita a la ciudad en el marco de la campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. "Nos pide sacrificios a los ciudadanos y, sin embargo, él vive en un casoplón, como todos los del Partido Popular", ha afirmado sobre Feijóo.

Así, ha indicado que espera de ese cara a cara "que cada uno vaya con sus cartas encima de la mesa". "Yo invito a toda la gente a ver ese cara a cara esta noche, porque nos jugamos dos modelos de sociedad, y también invito a que luego repasemos todas las mentiras que escucharemos del señor Feijóo, que, como siempre, un día dice una cosa y otro día dice otra", considera.

"En el programa electoral pone escrito que van a construir un millón de viviendas y anteayer dijo Feijóo que él no va a construir un millón de viviendas y que no lo ha dicho nunca. Pues esa persona es la que vamos a ver esta noche. Entonces, que no nos engañen. Ellos quieren involución y nosotros queremos progreso", ha añadido Morant.

"VAMOS A TENER LA MEJOR VERSIÓN DEL PRESIDENTE"

En este contexto, la ministra y líder de los socialistas valencianos ha subrayado que el PSOE afronta el cara a cara con "muchas ganas". "Vamos a tener la mejor versión del presidente Pedro Sánchez que hemos tenido nunca", ha apostillado.

Sobre Sánchez, ha agregado: "En los mercados la gente me dice que está viendo un Pedro Sánchez muchísimo [...] más próximo, que le conocen más, que conocen cuál es la historia de su familia, que conocen por qué se dedica a la política, por qué ha decidido seguir luchando a pesar de los insultos y de la persecución que ha recibido él y toda su familia".

"Enfrente vamos a tener a esos que han estado ocho años insultando", ha señalado Morant, quien ha ahondado, sobre Feijóo, en que su "último anuncio ha sido que va a derogar la ley de la muerte digna".

En esta línea, la ministra ha aseverado también sobre el presidente nacional del PP: "Va a quitar el Ministerio de la Vivienda, cuando resulta que es el principal problema de los españoles. Va a quitar el Ministerio de Igualdad, con sus socios consideran que las mujeres tampoco tenemos derecho a abortar. Que se vayan a otra parte, dice [Isabel Díaz] Ayuso".

"Estamos hablando de que venimos de una huelga general convocada por los sindicatos, unos agentes sociales que están reconocidos en la Constitución, que han sido insultados por el Partido Popular, por todo el Partido Popular", cree Morant.

"SALIMOS A GANAR"

La ministra ha aseverado que "solo con Pedro Sánchez está garantizado que las mujeres" sigan "teniendo derechos". "Que los pensionistas sigan teniendo derechos, que las personas que menos cobran en nuestro país con el salario mínimo interprofesional sigan teniendo derechos y, sobre todo, ese nuevo derecho reconocido con una nueva ley, que es la ley de la vivienda, el derecho a la vivienda", ha indicado, para luego sentenciar: "Mientras aquí construyen y regalan las viviendas, nosotros queremos vivienda asequible para la gente joven".

"Salimos a ganar también en Elche. Ya ganamos en las municipales, aunque ellos se han juntado para gobernar, y, como digo, volveremos a ganar en Elche estas elecciones generales, que serán el preludio de unas elecciones autonómicas y municipales en las que devolveremos las instituciones a la mayoría de esta sociedad de Elche, que quiere progreso y no quiere retroceder tampoco en los derechos de las mujeres", ha enfatizado.