La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, y la candidata del PSOE Pilar Bernabé atienden a los medios - Eduardo Manzana - Europa Press

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La líder del PSPV y ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, y la cabeza de lista del PSOE al Congreso por Valencia, Pilar Bernabé, han coincidido en apelar a la movilización hasta las elecciones generales del 29N, tras el cara a cara de los candidatos socialista y 'popular', Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente.

"Quien pueda votar, que vote", coincidieron en escribir ambas en sus redes sociales al finalizar el primer cara a cara de la campaña electoral.

Morant se dirige a la ciudadanía y afirma: "Quien pueda votar que vote. Este 29N el poder lo tienes tú".

En la misma línea, Bernabé sostiene que "España no se ha doblegado ante nadie, por poderoso que fuera. El 29N tampoco, si vamos a votar". "Quien pueda votar, que vote. Con todo", reivindica la también secretaria de Igualdad del PSOE.

El número 2 del PSOE al Congreso por Valencia y ministro de Hacienda, Arcadi España, señala que en el cara a cara se vio a "un presidente que tiene un proyecto de país, que quiere avanzar y no retroceder, que quiere ampliar derechos y no recortarlos, que quiere generar empleo y prosperidad y no desigualdad".

"Enfrente, ha tenido a un candidato que hace tiempo que perdió el rumbo, el sentido de Estado y la educación, rendido a la ultraderecha. Cuando alguien interrumpe constantemente y no deja hablar al adversario, o no tiene nada que aportar o quiere ocultar su proyecto. A Feijóo nadie le compraría un coche de segunda mano", manifiesta España también en redes sociales.

Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE y portavoz del partido, la valenciana Rebeca Torró, pide a la ciudadanía desoír los cánticos de victoria del PP tras el debate: "No les hagas caso. El 29N, el que pueda votar, que vote".