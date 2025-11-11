Morant califica de "lamentable" e "indignante" la comparecencia de Mazón en Les Corts: "Vuelve a mentir"

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, con una víctima de la dana en la concentración frente a Les Corts mientras comparecía Carlos Mazón - Eduardo Manzana - Europa Press

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha calificado de "lamentable" e "indignante" la comparecencia del 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, en la comisión de investigación en Les Corts sobre la dana que arrasó la provincia de Valencia y provocó 229 fallecidos el 29 de octubre de 2024. "Si venía a resarcirse y a seguir vengándose de la sociedad valenciana, lo ha hecho. Ningún sentimiento de culpabilidad, justo lo contrario, vuelve a repetir las mismas mentiras hipócritas", de manera que "ha sido un nuevo maltrato a las víctimas" a quienes "ha sido incapaz de enfrentarse a ellas", ha reprochado.

Así lo ha manifestado la líder de los socialistas valencianos en declaraciones a los medios en Les Corts tras la comparecencia en la cámara autonómica de Mazón, al que ha afeado que "nunca" ha querido recibir a las víctimas, a las que "ha vetado", ha dicho, por lo que "ha tenido que ser en el Congreso de los Diputados donde las escuchemos". Asimismo, ha considerado que el día del funeral de Estado, celebrado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en València, "también las insultó", en alusión a su asistencia pese a que ellas no quería que estuviera.

La también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha criticado que el Partido Popular ha estado "aplaudiendo" a Carlos Mazón durante la comparecencia, de la que ha destacado la "total sintonía" de Vox con los 'populares': "Parecía que se la habían preparado a la vez".

"Lo más increíble es que mañana Mazón sigue siendo presidente de la Generalitat; mañana sigue siendo diputado en Les Corts; mañana sigue siendo aforado; mañana sigue siendo el que manda del Partido Popular en la Comunitat Valenciana y, de hecho, ya ha dejado todo atado y bien atado", ha apuntado en referencia a su relevo por el síndic del PP y secretario general del PPCV, Juan Francisco Pérez Llorca, porque ha dimitido "no sin antes designar quién tenía que ser su sucesor".

Ante esta situación, Morant ha pedido elecciones para "poder superar esta etapa: la peor crisis política que se ha vivido en esta comunidad". "Existe una sensación en la calle de que se ha ido Mazón, pero no se ha ido", ha sostenido y ha afirmado que mientras que no haya una convocatoria electoral "tendremos que seguir conviviendo con esa indignación que hay que transformar en una movilización social".

"MAZÓN HA PODRIDO LES CORTS"

Morant ha anunciado que los socialistas valencianos estudiarán la comparecencia de Mazón en Les Corts Valencianes y no descartan acciones legales porque "hoy Mazón, que lleva un año mintiendo, tenía la obligación de decir la verdad" pero "con sus mentiras lo que ha hecho es pudrir la institución".

En concreto, ha remarcado que Mazón "ha dicho una cosa y la otra en distintas comparecencias", y ha advertido: "lo vamos a estudiar y vamos a ver si jurídicamente, efectivamente, podemos hacer algo más. Porque al final la ciudadanía es que no entiende que no se puede hacer algo más para quitar a este señor y a todo su equipo del gobierno".

Por tanto, Morant ha resumido que la comparecencia no le ha gustado "nada", "ni el tono ni la insistencia en maltratar a las víctimas". En este sentido, la líder de los socialistas valencianos ha señalado que "durante la sesión de hoy se ha demostrado que todo el Partido Popular sigue en El Ventorro".

Asimismo, ha instado al PPCV a "dejarse de tejemanejes y de cambiar de silla a unos y a otros", porque, tal y como ha insistido, "se necesita que la gente se pronuncie y que elija un gobierno de esperanza y de futuro".

Para Morant, "nunca en la vida" un partido en el gobierno "había generado tanto dolor y tanta indignación en la sociedad valenciana". "Mazón ha dimitido y la gente continúa indignada y enfadada", ha zanjado.