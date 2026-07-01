Morant confirma que concurrirá a las primarias del PSPV para devolver la "dignidad" a la Generalitat

La secretaria general del PSPV, Diana Morant. - PSPV

VALÈNCIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha confirmado este miércoles que concurrirá a las primarias del PSPV mediante las que la militancia elegirá a la persona que encabezará la candidatura socialista a la presidencia de la Generalitat en las elecciones autonómicas, previstas para mayo de 2027, para aspirar a presidir el Ejecutivo autonómico y con el objetivo de ser "la primera presidenta de la Generalitat Valenciana": "Doy este paso para ganar y devolver la dignidad a la Generalitat".

Así lo ha señalado Diana Morant, este miércoles, en Gandia (Valencia), su ciudad natal de la que fue alcaldesa desde 2015 hasta 2021, en un acto con militantes. En el encuentro, que ha contado con la presencia de centenares de militantes, Morant ha solicitado el apoyo de la organización para encabezar la candidatura socialista con el objetivo explícito de construir una alternativa de gobierno "preparada, valiente y amplia".

"Dije en esta misma plaza hace dos años y medio que asumía la Secretaría General no solo por una responsabilidad orgánica", ha recordado Morant durante su intervención y ha agregado: "Yo di ese paso para ganar. Para ganar a la derecha y al populismo. Para ganar, para gobernar y gobernar para la gente. Y por eso hoy vengo a pediros permiso, confianza y ayuda para ser la primera presidenta de la Generalitat Valenciana".

"Mi vida ha cambiado mucho, pero yo no he cambiado nunca. Primero fui vuestra alcaldesa, ahora soy vuestra ministra, y también vuestra secretaria general, la de los socialistas valencianos", ha subrayado, para avanzar que va a concurrir a las primarias del PSPV para aspirar a la presidencia de la Generalitat.

'RECUPERAR LO QUE IMPORTA'

Morant ha desglosado las prioridades de su proyecto político bajo el lema 'Recuperar lo que importa', definiéndolo como la herramienta para que la ciudadanía viva "con más justicia y mejor".

En materia de servicios públicos, ha definido como prioridades básicas "blindar una educación pública de calidad, con un profesorado escuchado y dignificado" y "defender una sanidad pública fuerte, donde ninguna persona sienta que su salud depende de su código postal o de su cuenta corriente".

Asimismo, ha remarcado el compromiso de garantizar que la vivienda "deje de ser un privilegio y vuelva a ser un derecho" para que la juventud valenciana pueda construir su proyecto de vida sin destinar "casi todo" su salario al alquiler. En este punto, ha criticado a los "caraduras" de Alicante "que se han repartido las casas entre ellos mismos". En concreto, se ha referido a las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus de Playa de San Juan, en Alicante.

Durante el desglose de sus propuestas, la secretaria general ha incluido un compromiso explícito con la reconstrucción tras las inundaciones: "Recuperar lo que importa es estar con los municipios afectados por la dana hasta el final, con ayudas que lleguen, con transparencia, para la reconstrucción y con respeto a cada familia que todavía espera una respuesta".

El bloque programático de la candidatura también contempla medidas específicas para el cuidado de los mayores, la reducción de la soledad, el refuerzo de la dependencia y la salud mental, así como el impulso económico. Sobre este último punto, Morant ha defendido la necesidad de "crear empleo digno, ayudar a las pymes, autónomos, comercio local, industria, campo, pesca e innovación" para que la Comunitat Valenciana vuelva a ser "un espacio atractivo para la inversión".

"EL PP NO SE MERECE GOBERNAR": "O MAZÓN O NOSOTROS"

En otro orden de cosas, Morant ha comentado que el Partido Popular "no" se "merece" gobernar la Generalitat Valenciana: "No volverán a ganar. Perderán. Igual que las víctimas de la dana han hecho dimitir a Mazón, nosotros haremos dimitir a un Partido Popular que no merece gobernar la Comunitat Valenciana. No se la merecen".

Por todo ello, se ha comprometido, si consigue ser la presidenta de la Generalitat, a "hacer las cosas de la manera" que ella sabe: "La --manera-- que se practica a través de abrazos, de sonrisas, de estima. La que escucha de verdad, la que mira los ojos a la gente, sin buscar excusas ni culpables, haciéndose cargo de los problemas de la ciudadanía, siendo conscientes".

"Y nosotros tenemos que ser un proyecto aglutinador para todos aquellos que están hartos de lo que está pasando en la Comunitat Valenciana. Aquellos que nos han votado siempre y otros que a lo mejor nunca nos han votado, pero que saben que la Comunitat Valenciana necesita un cambio y saben que ese cambio vendrá de la mano del Partido Socialista. La gente debe saber que o Mazón o nosotros", ha enfatizado y ha prometido "no fallar".

UN PROYECTO DE GOBIERNO "NO SE ESCRIBE" EN UN DESPACHO

"No vamos a fallarles --ha abundado-- y vamos a comprometernos con la gente humilde. Porque un proyecto de gobierno no se escribe en un despacho, no se escribe entre cuatro paredes, sino que se escribe en los mercados y en los supermercados, en las bibliotecas, en las escuelas, en los hospitales, en los centros de salud; se escribe en la estación, se escribe en las casas donde la gente hace cuentas para arribar a final de mes".

Para articular la mayoría necesaria de cara a los comicios, la líder del PSPV ha remarcado que el proyecto busca sumar de manera transversal a diferentes perfiles sociales, más allá de las siglas. "Esto no va solo de un nombre, va de la Comunitat Valenciana. Va de construir una alternativa que sume a todo el mundo que quiera construir, sin preguntar de dónde viene", ha señalado.

Morant ha finalizado emplazando a la militancia a una movilización constante en el territorio: "Esta victoria se decidirá barrio a barrio, pueblo a pueblo, puerta a puerta, conversación a conversación". El objetivo final, ha concluido, es lograr que la ciudadanía vuelva a sentir que la Generalitat "está a su lado" y conseguir "recuperar el buen nombre de la tierra valenciana".

La ejecutiva del PSPV, celebrada este martes, dio luz verde al calendario, que establece los próximos jueves 2 y viernes 3 de julio como plazo para la presentación y registro de candidaturas. En el supuesto de que concurra más de una candidatura, el proceso continuará con la recogida de avales entre los días 4 y 11 de julio. Durante los siete días siguientes se abrirá un periodo de campaña de información a la militancia, detalla la formación. La primera vuelta de las primarias se celebrará el 19 de julio. En caso de que ninguna candidatura obtenga el respaldo necesario para ser proclamada, la segunda vuelta tendrá lugar el 26 de julio.