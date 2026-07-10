Morant consigue más de 10.000 avales para su candidatura a la Generalitat, más de la mitad de la militancia del PSPV

El secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, junto a los representantes de las agrupaciones socialistas de Horta Nord y la Vega Baja - PSPV

VALÈNCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha presentado este viernes más de 10.000 avales de militantes socialistas para su candidatura a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, según han informado este viernes fuentes del partido.

Estas mismas han destacado que la "amplia participación" registrada en la recogida de avales evidencia "la confianza en el liderazgo de Diana Morant y el compromiso del socialismo valenciano con un proyecto preparado para recuperar la Generalitat Valenciana y volver a situar en el centro las prioridades de la ciudadanía".

En apenas unos días, han señalado estas fuentes, "más de la mitad de la militancia del PSPV-PSOE, integrada por cerca de 18.000 afiliados y afiliadas, ha querido expresar su apoyo a Diana Morant". "Un respaldo en forma de aval que, aunque no era necesario por la existencia de una única candidatura, la militancia ha querido expresar su apoyo a la candidatura de Diana Morant para la Presidencia de la Generalitat", han apuntado.

Desde el PSPV han destacado que este apoyo refleja "la fortaleza del proyecto socialista, la ilusión de la militancia y su voluntad de abrir una nueva etapa para recuperar la Generalitat Valenciana".

Para los socialistas valencianos, este escenario "contrasta con la situación que atraviesa el PP de la Comunitat Valenciana, que sigue sin despejar la incógnita sobre quién será su candidato o candidata a las próximas elecciones autonómicas".

"Mientras los socialistas contamos con una candidata respaldada de forma clara y mayoritaria por las bases de la organización, el actual 'president' de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, continúa sin haber recibido un apoyo inequívoco por parte de la dirección nacional del Partido Popular", han añadido desde el PSPV.