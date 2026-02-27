Morant cree que el alcalde de Almussafes "se está retratando a sí mismo" y defiende la actuación del PSPV

Archivo - La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, comparece en la sede PSPV-PSOE, a 29 de diciembre de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha considerado que el alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, "se está retratando a sí mismo" con sus manifestaciones y ha defendido la actuación del partido, que a su juicio está "haciendo lo que tiene que hacer, que es, con rigor, con tranquilidad y con sensatez", evaluar las dos denuncias que ha recibido la formación contra el primer edil de la localidad por acoso sexual y laboral. "Esto nos lo tomamos muy en serio", ha recalcado.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este viernes en Alicante, días después de trascender que el Comité de Ética y Garantías del PSPV-PSOE ha abierto un expediente a González por "deslealtad" a la formación a raíz de admitir conversaciones con "otros partidos", así como por "menospreciar" a la mujer que le ha denunciado ante el PSOE por acoso sexual y laboral y por "las amenazas vertidas contra" la dirección de la formación.

"Yo ya he dicho lo que tenía que decir, todo el mundo conoce mi postura", ha esgrimido Morant, que ha apuntado que el PSOE "se tiene que pronunciar" al respecto sobre el caso del alcalde, ya que está "internamente siendo evaluado".

La secretaria general del PSPV y también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha confirmado que sobre el alcalde de Almussafes existen "dos denuncias de dos mujeres diferentes por acoso sexual y laboral" y, en este contexto, ha asegurado que siempre va a respetar "ese procedimiento".

"Lo vuelvo a repetir: yo siempre voy a estar del lado de la víctima y no de los victimarios. Y ya con el caso de Almusafes, pues es que --el alcalde-- se está retratando a sí mismo", ha expresado.

"ERES CONCEJAL DE UN PARTIDO, RESPETAS AL PARTIDO"

Preguntada por si ha tenido algún contacto con los concejales del PSPV en el Ayuntamiento de Almussafes, que la pasada semana mostraron en un comunicado su "profundo malestar" con la dirección del partido ante la gestión realizada en relación con los acontecimientos que afectan al alcalde, ha señalado que eso no le "toca" ni le "corresponde" a ella y ha apuntado que el partido "sí ha contestado".

"La gestora de Almussafes ha contestado y ha desautorizado ese pronunciamiento. Primero, eres concejal de un partido, respetas al partido. Y el partido en este caso está haciendo lo que tiene que hacer, que es, con rigor, con tranquilidad, con sensatez, evaluar estas dos denuncias", ha expuesto.

A su juicio, "cualquier posicionamiento o pronunciamiento sin conocer el resultado de este procedimiento es faltarle al respeto también al PSOE", que tiene "un valor que se tiene que defender hasta el final, que es el de la igualdad y el de no violencia a las mujeres", ha reivindicado.

En este contexto, Diana Morant ha aseverado que, con la celebración la próxima semana del 8M, este día no es solo "para agitar una bandera de color morado y ya está", sino también para "demostrar que, efectivamente, desde donde estamos defendemos y protegemos a las mujeres". Y ha garantizado que los derechos "conquistados" de las mujeres "y los que nos quedan por conquistar" los va a "seguir defendiendo" el PSOE.

"Si ha tenido que llegar una mujer a la secretaría general del PSPV para poner nuevas líneas rojas contra comportamientos que no caben en el partido, pues bienvenido sea", ha agregado.

"ATAQUES A LIDERAZGOS FEMENINOS"

Dicho esto, se ha dirigido a los periodistas, a los que ha pedido que cuando hagan "de altavoz de una persona que está siendo denunciada por dos mujeres por acoso sexual", en alusión al alcalde de Almussafes, piensen "en las víctimas, en las denunciantes" y que se pongan en su "piel". "También provoca ataques a liderazgos femeninos, que no es más que puro machismo también", ha añadido.

Finalmente, cuestionada por si el PSPV podría perder la alcaldía de Almussafes, Morant ha asegurado que si se piensa que ella piensa es "cálculos electorales" se "equivocan absolutamente". "Estoy aquí para defender los valores que tengo y que tiene este partido, y uno de ellos es la igualdad, la lucha contra todo tipo de violencias contra las mujeres", ha remarcado.