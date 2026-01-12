Morant cree que el Consell ya "admite a regañadientes" que la financiación "no suena mal": "Que deje de buscar excusas"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante una rueda de prensa - Marta Fernández - Europa Press

VALÈNCIA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha afirmado que el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, "básicamente ha admitido a regañadientes" este lunes que "los números no suenan mal" en la nueva propuesta de financiación autonómica presentada por el Gobierno, por lo que cree que es "indiscutible" que el Consell debería apoyarla.

"Que dejen de buscar excusas y que vayan el miércoles al Consejo de Política Fiscal y Financiera y digan que sí. Que defiendan este modelo de financiación porque es el modelo de financiación que necesitamos los valencianos. No podemos dejar escapar esta oportunidad histórica que nos blinda el Gobierno de España del que yo misma formo parte".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios en Les Corts, después de que Rovira haya asegurado que las cifras de la propuesta de financiación "no suenan mal", aunque también ha admitido que falta "mucha información" que espera conocer este miércoles en la reunión del CPFF. Según el modelo presentado el pasado viernes, la Comunitat Valenciana sería la tercera autonomía más beneficiada en 2027 con 3.669 millones de euros más.

Morant ha vuelto a defender que la propuesta "cubre todas las expectativas y todas las necesidades que había planteado la sociedad valenciana desde hace muchos años", con lo que según ella "solo se le puede decir que sí". Además, ha destacado que la Comunitat sería la segunda autonomía más beneficiada en financiación por habitante, "solo por detrás de Murcia".

Según ha expuesto, el modelo planteado por el Gobierno supone "el doble" de lo que pidió hace unas semanas el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en su primera reunión con el presidente Pedro Sánchez. "Es verdad que los ha dejado noqueados", ha dicho en alusión a las últimas declaraciones de Rovira.

"NOS SOBRAN LOS VOTOS" SI EL PPCV LO APOYA

Por eso ha urgido a Llorca a defender la propuesta este miércoles en el CPFF y que después "que no se doblegue ante Génova" cuando se someta a votación en el Congreso, sino que él "doblegue a Génova y obligue a votar a favor" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Ha pedido que "al menos lo hagan por coherencia" los diputados 'populares valencianos en la Cámara Baja: "Si lo hicieran, no necesitaríamos convencer a ningún grupo parlamentario más (...). Nos sobran los votos".

Preguntada por si estaría dispuesta a reunirse con el jefe del Consell para trasladarle esta petición, Morant ha dicho estar "absolutamente a disposición del 'president'" para "aclarar" sus dudas, ya que ha escuchado "ciertas afirmaciones aprovechando el desconocimiento que pueda tener la ciudadanía" sobre financiación.

En cualquier caso, ha hecho hincapié en que "sin ningún tipo de condicionamiento, el Gobierno pone 3.700 millones de euros encima de la mesa para la Comunitat Valenciana" y lo hace "con los criterios que siempre ha defendido la Comunitat, los criterios de población con los que salimos absolutamente ganando". Ha resaltado además que la Comunitat también se beneficiaría del nuevo fondo de emergencia climática incluido en la propuesta.

Dicho esto, Morant ha remarcado que ella no es la que debería contactar con el 'president' porque le ha afeado que diga públicamente que tiene la mano tendida cuando no le ha "citado nunca". "Yo estoy a disposición del 'president' de la Generalitat para lo que quiera", ha reiterado.

PLATAFORMA PEL FINANÇAMENT Y FONDO DE NIVELACIÓN

Cuestionada por si el PSPV está dentro o fuera de la Plataforma per un Finançament Just, ha asegurado que su partido "siempre" ha estado integrado en ella, mientras "fue el PP el que no estaba y se sumó cuando cambio el presidente de Mariano Rajoy a Pedro Sánchez". "Y quien no está es Vox, el socio preferente del PP", ha recalcado.

Y ha explicado que los socialistas consideran que se puede "discutir" dentro de la plataforma que la Generalitat pueda estar demandando más dinero al Gobierno ya la vez "reiteradamente bajando los impuestos a los que más tienen". Una bajada que ha dicho que "sí afecta al 'president' porque tiene un patrimonio de cuatro millones de euros".

Interpelada por qué el PSPV no pide ahora un fondo de nivelación para la Comunitat, Morant ha replicado que "el nuevo modelo de financiación ya ha llegado", con lo que considera que "todas las energías del Consell y del Gobierno de España deben estar en aprobarlo" para que entre en vigor el próximo año.

También ha reprochado al PP que haya "rechazado a todos los niveles" la propuesta de condonar el 20% de la deuda de la Comunitat Valenciana, 11.000 millones de euros. "No pueden estar diciendo que no todo el tiempo por ese fanatismo 'antisanchista', parece que no tienen ningún otro proyecto político", ha criticado.

Por otro lado, la dirigente socialista ha avanzado que iniciará una ronda de reuniones con los agentes sociales valencianos para defender la nueva propuesta de financiación del Gobierno.