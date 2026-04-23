Morant cree evidente que Llorca no se quiere reunir con ella: "Ha quedado demostrado que no le apetece sentarse conmigo"

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant (c), participa en la conmemoración de la celebración del 25 de abril a la puerta de Les Corts Valencianes, a 23 de abril de 2026, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha considerado evidente que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (PP), no se quiere reunir definitivamente con ella como líder de la oposición en la Comunitat Valenciana: "Ha quedado demostrado que no le apetece sentarse conmigo".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este jueves a las puertas de Les Corts, donde el PSPV ha organizado un acto para conmemorar el 25 d'Abril, preguntada por si se ha producido una llamada entre ambos para mantener un encuentro. Hace unos meses, ambos dirigentes ya cruzaron varias declaraciones sobre esta reunión, que todavía no se ha producido desde que Llorca asumió la Presidencia de la Generalitat a finales de noviembre del pasado año.

Morant criticó en su momento que el jefe del Consell no la contactara para reunirse pese a "no parar" de exigirle "mano tendida y diálogo" y sí lo hiciera con el síndic socialista, José Muñoz, en el marco de una ronda de encuentros convocada por Llorca con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Mientras, el 'president' de la Generalitat llegó a garantizar que, si la líder de los socialistas valencianos quería acudir a hablar con él, sería "bien recibida" por su parte.

La dirigente del PSPV siempre ha mantenido que Pérez Llorca no tiene "ganas de hablar" con los socialistas valencianos porque "a día de hoy" está en una "posición incómoda" en asuntos como la financiación autonómica, temas que, a su juicio, deberían estar encima de la mesa entre las dos primeras fuerzas políticas de la Comunitat Valenciana si ambas están "dispuestas a defender los intereses de los valencianos".

Cuestionada este jueves por si esta llamada entre ambos ya se ha producido, Morant ha reconocido que no es "consciente" de haberla recibido y ha considerado que, en todo caso, ya ha "quedado demostrado" que a Llorca "no le apetece sentarse" con ella. De hecho, ha apuntado que, cuando el socialista valenciano Arcadi España ha sido nombrado nuevo ministro de Hacienda en sustitución de Mª Jesús Montero, "inmediatamente después le ha pedido una cita". "A mí no", ha recalcado.

Pese a ello, ha subrayado que no "pasa nada" y ha garantizado que el PSPV "seguirá trabajando por los intereses de los valencianos". "Me siento absolutamente representada por el síndic, José Muñoz, que acudió a aquella reunión de la que se desató la polémica. Y, por supuesto, me siento absolutamente representada por la delegada del Gobierno --en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé--, o por Arcadi España, cada vez que se tenga que reunir con el señor Pérez Llorca, que no se quiere reunir conmigo".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Preguntada por si se ha podido reunir precisamente con el nuevo titular de Hacienda para abordar la situación de la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, la titular de Ciencia, Innovación y Universidades ha resaltado que España "va a retomar el modelo de financiación que está encima de la mesa" planteado por el Gobierno de España, que ha reivindicado que es "el que necesitamos los valencianos y las valencianas".

Por eso mismo, ha llamado a defenderlo "a ultranza" porque, "por primera vez en la historia, hay un modelo de financiación encima de la mesa propuesto por el Gobierno de España que reconoce la infrafinanciación valenciana". "Esto es histórico, es la primera vez. Podría haber sido otro, podríamos haber presentado como Gobierno otro modelo de financiación, pero este, el que está encima de la mesa, favorece a la Comunitat Valenciana", ha incidido.

Con todo, ha manifestado no entender cómo el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "que se supone que tiene que defender los intereses de los valencianos y de las valencianas, está rechazando este modelo". Frente a ello, ha garantizado que Arcadi España "seguirá defendiendo ese modelo de financiación, como buen valenciano que es". "Yo también lo haré", ha prometido.

"Y seguiremos retratando a un Pérez Llorca que firmó delante de --el líder del PP Alberto Núñez-- Feijóo el rechazo a un modelo de financiación que nos viene bien a los valencianos y a las valencianas", ha agregado Morant, que ha acusado al jefe del Consell de haber, "de facto, dimitido como 'president' de la Generalitat y de sus responsabilidades porque no defiende los intereses de los valencianos y de las valencianas".