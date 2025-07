Morant cree que Feijóo tiene "un papelón" con Camps y anima al PPCV a celebrar su congreso para ver si Mazón "sobrevive"

VALÈNCIA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha considerado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene "un papelón" después de que el 'expresident' de la Generalitat Francisco Camps haya anunciado su intención de aspirar a liderar de nuevo el PPCV y ha animado a este partido a celebrar su congreso regional para "aclarar a la ciudadanía" si Carlos Mazón "sobrevive o no".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios este viernes en Riba-roja (Valencia), después de que el 'president' de la Generalitat reiterara este jueves que Camps "siempre" tendrá "todo" su "respeto", "diga lo que diga y haga lo que haga", como "lo ha tenido y lo va a seguir teniendo".

Morant ha hecho hincapié en que Feijóo, en el congreso del PP celebrado el pasado fin de semana en Madrid, "acaba de salir de nuevo presidente del PP de España, apoyado y avalado por los avales de Mazón y apoyado y avalado por los avales de Paco Camps".

Dicho esto, ha invitado a los 'populares' valencianos a que "hagan su congreso" regional, que se debería haber celebrado este verano, pero que 'Génova' aplazó, y ha recalcado que el PSPV "aquí ya ha hecho" el suyo. Ante esta situación, ha preguntado si Carlos Mazón "se va a presentar como candidato a la presidencia aquí en la Comunitat Valenciana". "Porque ya les digo que yo sí", ha recalcado.

Por tanto, ha resumido la líder de los socialistas valencianos, que en el PPCV "hagan un congreso y que le aclaren a la ciudadanía si sobrevive" Carlos Mazón o "si no", así como "si supera la prueba que le puso Feijóo, si no; si está apoyado por Feijóo, si no; o si va a ser Camps el futuro de esta Comunitat Valenciana".