Morant da por hecho que Llorca acatará las “prioridades” de Vox en los presupuestos para “seguir como president"

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La líder del PSPV, Diana Morant, ha sostenido que “el PP ya tiene acordadas algunas enmiendas con Vox” para los presupuestos de la Generalitat de 2026, en las que a su juicio los ‘populares’ acatarán las “prioridades” de los de Abascal y supondrán “recortes presupuestarios”. Todo ello, ha denunciado, para que “Juanfran Pérez Llorca siga como ‘president’.

Tras una reunión con el grupo socialista de Les Corts, Morant ha avanzado que el PSPV presentará enmiendas al proyecto presupuestario del Consell, unas enmiendas que ha definido como “un presupuesto alternativo al de Llorca” en las que plasmar las reivindicaciones de los docentes valencianos, que afrontan su cuarta semana de huelga indefinida.

“No nos fiamos de las cuentas presentadas por el Consell porque, al igual que han hecho los años anteriores, acabarán enmendándose a ellos mismos para atender las reivindicaciones de sus socios de Vox", ha manifestado en declaraciones a los medios en el ficus de Les Corts.

Morant ha insistido en que “el Partido Popular de Pérez Llorca ha renunciado a todo lo que le importa a los valencianos y valencianas porque su única prioridad es quedar bien con Vox y seguir de ‘president’”, al tiempo que ha reiterado que "sus recortes están suponiendo un problema para los servicios públicos". Según ha expuesto, en partidas como la de la vivienda o las infraestructuras educativas "el presupuesto es menor que el último del Botànic en 2023".

Es más, ha augurado que los presupuestos volverán a reflejar “recortes ideológicos e impuestos por Vox” en materia de lucha contra la violencia machista, memoria histórica, lengua, cambio climático o Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Y ha definido este proyecto de presupuestos como “una versión 2.0 de los presupuestos de Mazón, pero también una versión 2.0 de los presupuestos de Zaplana o Camps”.

"LOS TOROS, PRIORIDAD EN EMERGENCIAS"

“No puede ser que volvamos a ver que la prioridad en Emergencias siguen siendo los toros. Es hasta insultante, después de lo que ha pasado aquí en la Comunitat Valenciana”, ha dicho sobre las ayudas de más de un millón de euros a los ‘bous al carrer’ y a la Fundación Toro de Lidia presupuestadas en la Conselleria de Emergencias e Interior, y en alusión a la dana.

Y sobre la huelga docente, la también ministra de Ciencia y Universidades ha vuelto a exigir a Llorca que "tiene que salir de donde esté y resolver un problema que ha creado él”: “Que se ponga al frente de esta crisis educativa y que deje de insultar y llamar vagos a los docentes. Esta situación la han creado y son ellos los que tienen que resolverlo”.

EL PP NO ENTRA EN LAS EXIGENCIAS DE VOX

Por su parte, en posteriores declaraciones a los medios en Les Corts, la portavoz adjunta del PP Nieves Martínez ha rechazado pronunciarse sobre las declaraciones que realizó este martes el síndic de Vox, José Mª Llanos, quien avisó que si la prioridad nacional –anteponer a los españoles en el acceso a ayudas públicas o vivienda– no está incluida en los presupuestos no contarán con el apoyo de su grupo.

Preguntada por si PP y Vox han acordado incluir la prioridad nacional en los presupuestos y más recortes a la AVL, como aseguró Llanos, la portavoz del PP se ha limitado a indicar que todavía no se ha iniciado la fase de enmiendas, ya que los consellers siguen presentando este miércoles y este jueves las cifras de sus departamentos.