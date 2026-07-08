Morant dice que Begoña Gómez no ha podido ir a la Cumbre de la OTAN por las "medidas desproporcionadas" del juez Peinado

Archivo - La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha lamentado que Begoña Gómez no haya podido acompañar a su esposo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la cumbre de la OTAN que se celebra en Turquía, por las "medidas desproporcionadas" que ha tomado contra ella el juez Juan Carlos Peinado, "que ha querido desde el principio hacer política".

Así lo ha aseverado Morant, que este miércoles ha participado en el Dia de l'Orxata en Alboraia (Valencia), al ser preguntada por los medios por el hecho de que Begoña Gómez no pueda asistir a la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara tras la retirada de su pasaporte.

"No ha podido por unas medidas que ha tomado el juez Peinado que me parecen absolutamente desproporcionadas. El caso de Begoña Gómez es un caso político, de persecución política, donde un juez, el juez Peinado, ha querido desde el principio hacer política", ha reprochado.

"Yo quiero recordar --ha continuado Morant-- que todo esto empezó hablando del rescate a Air Europa y después pasaron por encima de la Universidad Complutense y ahora la petición de prisión que hay por parte de los sindicatos de ultraderecha y estas medidas cautelares que no tienen ningún sentido y que lo único que hacen es generar en la ciudadanía una desafección con la justicia y hacerle daño al propio sistema judicial".

Por otra parte, e interrogada por las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha vuelto a cargar contra España a la que ha calificado de "causa perdida" y socio "terrible" de la Alianza, por su negativa a gastar el 5% del PIB en defensa.

"Como comprenderán y, sobre todo, por respecto a la figura del presidente es él el que está en la cumbre de la OTAN y el que se va a pronunciar sobre esta cuestión y sobre el resto de cuestiones. Por tanto, representando a España está nuestro presidente yo no voy a hacer ningún comentario a ese respecto", ha resuelto.