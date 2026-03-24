Morant dice que el CNIO colaborará con la justicia para aclarar posibles irregularidades y que está "en una crisis"

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado que el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) "participará y colaborará con la justicia" en el caso de que hay irregularidades y que "cuanto antes podamos hablar de ciencia".

"Efectivamente, estamos en una crisis que, desde luego, la estamos enfrentando con toda contundencia, porque para nosotros cada euro de investigación en investigación es muy importante", ha subrayado.

De esta manera lo ha expresado Diana Morant en declaraciones a los medios de comunicación, en València. Al ser preguntada por las informaciones sobre la salida de la Asociación Española contra el Cáncer (AAEC) del patronato del CNIO por las presuntas irregularidades, la ministra ha lamentado que es "una mala noticia".

Ha puntualizado que el CNIO es "un centro de investigación de mucha excelencia; es el más importante para la investigación oncológica y del cáncer en nuestro país y el segundo más importante en Europa". "Todo lo que está ocurriendo dentro del CNIO, las irregularidades que probablemente se han cometido y que están siendo investigadas por la Fiscalía, son una mala noticia que tienen repercusiones", ha apostillado.

En este punto, ha manifestado, "lo único que puedo decir es que el CNIO participará y colaborará con la justicia para que todo eso se aclare y que cuanto antes podamos hablar de ciencia". Y ha reconocido: "Efectivamente, estamos en una crisis que, desde luego, la estamos enfrentando con toda contundencia, porque para nosotros cada euro de investigación en investigación es muy importante".

Dicho esto, la ministra ha resaltado que "nadie que haya malversado ni un euro de la investigación contra el cáncer quedará sin una respuesta contundente por parte del Gobierno de España y por supuesto también, esperemos, por parte de la justicia".