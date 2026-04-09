Morant dice que la financiación del PSOE es "absolutamente legal" y vuelve a criticar a Ábalos: "Su actitud nos da asco"

Archivo - Diana Morant en un desayuno informativo - JORGE GIL - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y también secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha defendido este jueves que la financiación del PSOE es "absolutamente legal" y ha vuelto a criticar al exministro y exdirigente socialista José Luis Ábalos, de quien ha señalado que su actitud les "abochorna" y "da asco". Así, ha subrayado que mientras su partido ha "denunciado y condenado" al que fuera su dirigente, por contra, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no condena a los implicados en el juicio de la 'Operación Kitchen'.

Así se ha pronunciado después de que la empresaria Carmen Pano haya ratificado en el Tribunal Supremo que el empresario Víctor de Aldama le pidió llevar 90.000 euros a la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz, una cantidad que cree que guardaba relación con la petición de la licencia de hidrocarburos para la empresa Villafuel.

Pano ha señalado que el presunto conseguidor le transmitió que José Luis Ábalos "quería una casa" por intermediar en la licencia y, por ello, el empresario Claudio Rivas, dueño de Villafuel, decidió comprar un chalet en La Alcaidesa (Cádiz) para que la disfrutara el entonces ministro de Transportes.

Preguntada por esas declaraciones de Pano y una posible financiación irregular del PSOE, Morant ha subrayado que "ahora es tiempo de la justicia", al tiempo que ha manifestado que el Partido Socialista "ha hecho auditorías": "Hemos sido auditados de manera externa, de manera interna, también por el Tribunal de Cuentas y en ese sentido nosotros seguimos defendiendo, hasta que se demuestre lo contrario, que la financiación del partido ha sido regular y, por tanto, absolutamente legal". "Y, desde luego, el Partido Socialista siempre colaboración absoluta con la justicia para esclarecer cualquier cosa", ha señalado.

Además, también considera que "la gente que está sentada en el banquillo, la gente que está siendo juzgada, ha sido absolutamente denunciada su actitud por el Gobierno de España y por el Partido Socialista". "Su actitud nos da asco, nos abochorna y no nos representa como partido. Estas personas han sido expulsadas de militancia y, por tanto, reconocidas públicamente como un error de nuestro partido el haber confiado en estas personas y que han fallado a nuestra confianza y a la de toda la ciudadanía española con sus actitudes", ha continuado.

AFEA A FEIJÓO POR EL JUICIO DE 'KITCHEN'

En este punto, ha contrastado el juicio a Ábalos por presuntos amaños en contratos de mascarillas con el de la 'Operación Kitchen', "ese aparato que había del Estado puesto a disposición de un partido, del Partido Popular, y que yo no he escuchado ninguna condena por parte del Partido Popular a esas personas que están siendo juzgadas".

En concreto, se enjuicia el presunto operativo orquestado por la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas que pudiera afectar a dirigentes del partido, en el que están acusados, entre otros, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el comisario jubilado José Manuel Villarejo y otros mandos policiales.

Morant ha criticado a Núñez Feijóo por no "verter ningún tipo de condena" contra este juicio y contra la "actitud" del exministro Fernández Díaz, quien "utilizó lo que se ha llamado la policía patriótica y los aparatos del Estado convertidos en cloacas para esconder la propia corrupción del Partido Popular en aquel momento".

"Y esto la ciudadanía tiene que diferenciarlo: por una parte, en el Partido Socialista condenamos absolutamente la actitud y todas aquellas acciones irregulares y legales que puedan haber cometido tanto Ábalos como --Santos-- Cerdán como todos aquellos que han defraudado nuestra confianza", ha comentado y ha agregado: "No veo la misma actitud por parte del Partido Popular".

Por ello, a su parecer, "desde la política activa se tiene que reprochar aquellas conductas que son reprochables". "Yo reprocho absolutamente y condeno la actitud del señor Ábalos, pero también la del señor Fernández Díaz porque Feijóo no puede condenar la actitud" del que fuera ministro de Interior y "utilizó el aparato del Ministerio de Interior para esconder la corrupción demostrada a través de las sentencias de la Gürtel del Partido Popular".