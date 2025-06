Morant dice no tener interés en la comparecencia de Leire Díez y remarca que "no representa al Gobierno ni al PSOE"

VALÈNCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, ha señalado, sobre la comparecencia pública de este miércoles de la exconcejala socialista Leire Díez y la aparición del presunto conseguidor de la trama del caso 'Koldo', el empresario Víctor de Aldama, que "no" la ha visto y que "no tiene ningún interés", ya que Díez "no representa al Gobierno de España y tampoco al Partido Socialista".

Así lo ha manifestado este miércoles la ministra a preguntas de los medios en el Paraninfo de la Universitat de València (UV) antes del acto de en el que se ha proclamado doctor honoris causa a Fabián Salvioli.

Al respecto, Morant ha indicado no haber visto la comparecencia y ha remarcado que "no tienen ningún interés". "Tengo muy poco más que decir de la señora Leire Díez, yo soy ministra del gobierno de España y esa mujer no representa al gobierno de España y tampoco al Partido Socialista, ha subrayado.

Asimismo, ha reiterado que el ejecutivo central ha dado "toda" su "confianza y apoyo" a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y también a la Unidad Central Operativa (UCO)". Y, sobre la presencia de Aldama, ha concluido que "hay algunos que quieren desviarnos de los temas importantes de este país".