Morant dice que el profesorado "ha ganado moralmente la batalla" y afea al Consell su "maltrato" a la educación pública

La ministra de Ciencia y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, en la protesta de docentes ante la Conselleria de Educación. - PSPV

VALÈNCIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha recalcado que el profesorado de la Comunitat Valenciana en huelga "ha ganado moralmente esta batalla" a una Generalitat que ha intentado "minar su moral". Además, ha acusado al Consell de ser "incapaz de gestionar una crisis de esta magnitud" y de tener un modelo de "maltrato" a la educación pública.

Así lo ha aseverado la líder de los socialistas valencianos, que este jueves ha asistido a la protesta a las puertas de la Conselleria de Educación en el marco de la huelga educativa,

Morant ha recalcado que la huelga educativa, que se ha extendido durante cinco semanas, está secundada por la comunidad educativa al completo, no son solo los profesores y las profesoras, son también las familias, que están aquí defendiendo la escuela de nuestros hijos y de nuestras hijas.

A su parecer, "esto no es una negociación entre dos partes que tienen que ponerse de acuerdo". "Aquí hay una parte, que es la comunidad educativa que está exigiendo condiciones de calidad para prestar un servicio básico que está reconocido en la Constitución, que es la educación, y hay otra parte, que es la responsable y desde luego se está mostrando de manera absolutamente irresponsable", ha lamentado en referencia a la Conselleria de Educación.

En este sentido, ha comentado que, a falta de las últimas novedades de la mesa de negociación que todavía se está celebrando, de todas las demandas del profesorado, "solo una más o menos se acerca, que es la de burocracia, que es la que no cuesta dinero porque la parte que cuesta dinero que sería dotar de personal que ayude en la parte administrativa tampoco han entrado a reconocerla".

Y sobre el apartado de infraestructuras educativas, ha considerado que la administración "ha presentado un listado que es el que ya estaba en marcha por parte del gobierno del Botànic y de Ximo Puig". "Así que nada nuevo bajo el sol: recortes en educación pública es lo que presenta el Consell", ha sentenciado.

Tras cinco semanas de huelga, "lo que hay que decir es que toda la autoridad moral la tienen los profesores y las profesoras", ha proclamado Morant, que ha acusado al Consell de tener "la estrategia ha de minar la moral y el estado de ánimo" del profesorado.

"Cinco semanas después uno podría estar cansado, pero no, no nos vamos a cansar de defender la educación pública. Y quien ha ganado moralmente esta batalla son los profesores y las profesoras. Porque están delante de un Consell que, aparte de ser incapaz de gestionar una crisis de esta magnitud, no quiere hacerlo porque su modelo es el de una educación pública maltratada para abrirle la puerta a la educación privada", ha concluido.