Morant dice que el PSOE configurará un proyecto que plante cara al PP en Alicante: "A nosotros Barcala no nos vale"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, visita las Hogueras de Alicante. - PSPV

ALICANTE, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha asegurado que su partido "va a configurar un proyecto que plante cara" a los 'populares' en Alicante para que, "por fin podamos desprendernos del Partido Popular y de su forma de gobernar".

"A nosotros Barcala no nos vale", ha proclamado sobre el primer edil del PP, Luis Barcala, que ha sido confirmado por Génova como candidato a los próximos comicios de 2027.

Así lo ha aseverado este domingo Morant en una visita a Alicante con motivo de la festividad de la fiesta de Fogueres. Precisamente, ha comentado que en todas las hogueras que ha visitado "sale el escándalo" de la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) de Les Naus.

"Un escándalo --ha remarcado-- que desde luego los alicantinos y las alicantinas no van a olvidar ni perdonar porque se han repartido 140 viviendas de lujo entre ellos con el dinero de los alicantinos y de las alicantinas".

"Eso sí, el señor (Alberto Núñez) Feijóo ha vuelto a bendecir a Barcala, ese Barcala que tendría que haber dimitido y por supuesto ese Barcala que tendría que haber devuelto las viviendas", ha lamentado.

"Pero ni el señor Barcala, ni Pérez Llorca, ni el Consell del Partido Popular han querido ni investigar lo que ha pasado ni por supuesto cambiar la norma para que esto no vuelva a pasar. Seguramente, porque cambiaron la norma precisamente para que pasara, precisamente para poderse repartir los pisos de lujo con dinero público y que eran vivienda de protección pública", ha zanjado Morant.