Morant dice que los valencianos están "en la cabeza" con el nuevo modelo de financiación

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha aseverado que este viernes fue un "día histórico" para la Comunitat Valenciana después de que el Gobierno de España presentase la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, un nuevo sistema "tan bueno" porque, según ha explicado, la Comunitat es la tercera autonomía que más crece en términos absolutos, con 3.700 millones de euros, y, por habitante, la segunda que más. "Estábamos en la cola y ahora estamos en la cabeza", ha celebrado.

Así se ha pronunciado Diana Morant, en declaraciones a los medios de comunicación, en la localidad valenciana de Paiporta, un día después de la presentación del nuevo sistema de financiación. "Se me dibuja una sonrisa al recordar ese nuevo modelo de financiación que ha propuesto el Gobierno de España. Ni en los mejores augurios ni en los mejores deseos ni en lo que se había soñado y escrito por expertos y reclamado por la sociedad valenciana, por los sindicatos, los empresarios y la clase política, se había pensado en un modelo de financiación tan bueno para la Comunitat Valenciana", ha proclamado Morant.

En concreto, la nueva propuesta del modelo de financiación autonómica que presentó este viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sitúa a Andalucía, Cataluña y la Comunitat Valenciana como las tres comunidades autónomas que más incrementarían sus recursos en 2027 respecto al sistema vigente. La autonomía valenciana aumentaría sus recursos en 3.669 millones de euros.

Morant ha reconocido que se siente "enormemente orgullosa" de formar parte del Gobierno de España como ministra, "la valenciana que propone este nuevo modelo de financiación", un sistema "irrenunciable": "Nunca nos hemos visto en una de estas".

"Toda la ciudadanía entenderá que, si se nos dan 3.700 millones de euros de más, con el que se podrían construir 200 centros de salud en un año, con el que se podrían construir 400 colegios en un año, con el que podríamos multiplicar por 12 la inversión anual que se hace en vivienda. En la Comunitat Valenciana, se podrán construir 14.000 viviendas más en un año. Es irrenunciable y, además, no tiene condiciones", ha explicado.

En este punto, la líder del PSPV ha señalado que "no se sabe qué está pensando" el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "pero no le cabe otra respuesta que decir que 'sí'". "Llorca tiene que ponerse del lado de los valencianos y no seguir la doctrina de 'Génova' porque se ha demostrado absolutamente fuera de sentido común y porque, aunque no lo hayamos votado, es el 'president' de la Generalitat y tiene que cumplir con los valencianos y no con el Partido Popular, aunque lo hayan puesto a dedo, ni tampoco con Vox. Tiene que cumplir con los valencianos y con las valencianas", ha recalcado.

"ERA LO QUE CABÍA ESPERAR"

Así las cosas, Morant ha insistido en que siente "mucho orgullo" de formar parte del Gobierno de España. "Era lo que cabía esperar: en los últimos años, Pedro Sánchez ha transferido 300.000 millones de euros más a las comunidades autónomas porque creemos en el estado de bienestar, en la educación pública, en la sanidad pública, en las competencias que tienen las autonomías y las financiamos", ha subrayado.

En este punto, ha indicado que las comunidades autónomas también "tienen que hacer lo suyo: invertir y no recortar, como está haciendo la Comunitat Valenciana". Así, ha pedido a Llorca que "no moleste y vote a favor de este modelo de financiación".

FONDO DE NIVELACIÓN

Preguntada sobre el fondo de nivelación, Morant ha esgrimido que este nuevo modelo de financiación "cubre todos los anhelos" que ha reclamado la sociedad valenciana. El nuevo sistema, ha apuntado, "supone el doble de lo que pidió Llorca hace dos semanas a Sánchez".

Además, ha recordado que hay también una propuesta del Ejecutivo que "condona el 20 por ciento de la deuda de la Comunitat Valenciana, 11.000 millones de euros, y también el Partido Popular ha dicho que no". "Llorca no tiene derecho a renunciar a 11.000 millones de euros de la condonación de la deuda ni a estos 3.700 millones de euros", ha zanjado y ha añadido: "No hay excusa".