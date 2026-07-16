Morant espera que se esclarezca que no ha habido intervención de Mercedes Gonzalez en el trabajo de la Guardia Civil

Archivo - La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VINARÒS, (CASTELLÓ), 16 (EUROPA PRESS)-

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, se ha referido hoy a la declaración de este jueves de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, señalando que espera la colaboración con la Justicia "para esclarecer que no ha habido ningún tipo de intervención por parte de la directora general en el día a día y en el trabajo de la Guardia Civil".

Morant ha realizado estas declaraciones ante los medios de comunicación durante su visita al municipio castellonense de Vinaròs.

"Nosotros no intervenimos en el trabajo que hace la Policía Nacional ni la Guardia Civil, no como el PP que generó una cloaca, una policía patriótica, que está siendo juzgada y que, por ciento, me muestro esperanzada con que por fin la Justicia quiera volver a escuchar esos audios de Cospedal y que quiera abrir la posibilidad de averiguar en este país quien es M.Rajoy", ha subrayado.

Porque -según ha dicho la dirigente socialista- "hace daño a la Justicia que haya audios que la propia Justicia o jueces y juezas no hayan querido escuchar y no hayan querido entender quién era M.Rajoy o la intevención de Dolores de Cospedal o de Soraya Sáenz de Santamaría, es decir, del Gobieno de Mariano Rajoy, en la construcción de esas cloacas".