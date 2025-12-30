Morant, sobre el informe de auditoría del partido: "El PSOE no roba, no se lucra ni se financia de manera irregular"

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, en imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha asegurado este martes, preguntada por la lectura del informe de auditoría encargado por el PSOE, que el Partido Socialista "no roba, no se lucra ni se financia de manera irregular".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios en Xàtiva (Valencia), donde se ha reunido con el alcalde, Roger Cerdà, el equipo directivo del IES Dr. Lluís Simarro y con los profesores que han dirigido el proyecto por el que ha sido seleccionado 'Centre Intel.ligent' por el Gobierno de España, al ser preguntada por una lectura de ese informe encargado por el PSOE en el que aparecen gastos pasados por el ex secretario de Organización José Luis Ábalos al partido con menús infantiles o facturas de hoteles para familiares.

"Es una lectura en la que le estamos garantizando a la ciudadanía que el Partido Socialista no roba, el Partido Socialista no se lucra ni se financia de manera irregular. Para aquellos que han querido compararnos con el caso Gürtel, no tiene nada que ver", ha indicado la misnitra.

Para Morant, "la Gürtel de M. Rajoy significa que había una financiación irregular e ilegal por parte del Partido Popular, que se pagó la sede donde todavía trabaja el PP, en Génova, de manera irregular e ilegal, que se repartían sobres de manera mensual a gente como M. Rajoy, que en este país todavía la justicia no ha sabido esclarecer quién era" y ha añadido que "todo ese dinero B fue lo que hizo que el Partido Popular tenga la única condena como partido en nuestro país por organización criminal".

A su juicio, este informe de auditoría "despeja todas las dudas" y "deja claro" que el PSOE "no ha robado ni se ha financiado ilegalmente". "Otra cosa es que podamos haber sido víctimas del robo de Ábalos o --Santos-- Cerdán y eso es algo que el Partido Socialista tendrá que ver si se siente perjudicado y si puede abrir, en un futuro, alguna cuestión legal también contra ellos", ha subrayado.

PERSONA "EQUIVOCADA"

Morant también ha indicado este martes, durante una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, que confiaron en una persona "equivocada" en referencia a José Luis Ábalos, que también ha podido estar robando del propio partido.

La ministra, asimismo, ha precisado que valoraba sobre la información que le estaban proporcionando en la pregunta porque ha dicho desconocer el citado informe, que hoy han publicado varios medios de comunicación. No obstante, ha lamentado haber confiado en la "persona equivocada", de la que ha asegurado que ha podido robar al propio partido.

"Hay gente que se ha aprovechado de la confianza que se depositó en ellos dentro del partido y se ha aprovechado tanto como que, probablemente, también haya robado del propio Partido Socialista", ha expuesto.

En cuanto al citado informe de auditoría, ha señalado que avala lo que el PSOE ya había dicho y es que no hay financiación ilegal. "Habíamos hecho auditorías externas, teníamos también las auditorías del Tribunal de Cuentas y, desde luego, ofrecemos esa garantía de nuevo a la ciudadanía de que el Partido Socialista no ha utilizado la financiación irregular y queda de nuevo demostrado", ha señalado Morant.

Dicho esto, ha pasado a atacar al Partido Popular asegurando que la conclusión de esta auditoría es una "mala noticia" para los de Feijóo que, según ha señalado, querían seguir "vendiendo" que había financiación irregular del PSOE.

La ministra ha vuelto a reiterar que hay muchas diferencias entre la contundencia con la que el PSOE aborda estos temas y el PP que, según ha señalado, rompieron los discos duros del exgerente Luis Bárcenas a martillazos: "En la Gürtel el Partido Popular fue condenado, es el único partido que ha sido condenado en nuestro país, por organización criminal y por financiación irregular".