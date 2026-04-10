Morant insiste en que Ábalos y Koldo no representan al PSOE: "Que toda la justicia caiga sobre ellos"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant (c), durante una visita a la piscina municipal de Benetússer - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha reiterado este viernes que las personas que juzga el Tribunal Supremo por el caso mascarillas, como el exministro valenciano y exdirigente socialista José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, no le "representan" ni a ella ni a los valores del PSOE y del Gobierno: "Que toda la justicia caiga sobre ellos".

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas en Benetússer (Valencia) sobre si este juicio está dañando la imagen del Partido Socialista o del Gobierno de Pedro Sánchez, tanto ahora como de cara a las próximas elecciones generales. En el Supremo han empezado a declarar esta semana los acusados por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia.

Morant ha admitido que "estas circunstancias siempre generan desconfianza y desafección en la ciudadanía, porque la política no es ocupar un cargo público ni un cargo dentro de una organización política para lucrarse personalmente". "Por eso en el Partido Socialista estamos tan obsesionados, por eso yo estoy tan obsesionada en trasladarle a la ciudadanía que esas conductas no son aceptables dentro de la organización que represento ni dentro del Gobierno que represento", ha recalcado.

Ha vuelto a defender que la respuesta del PSOE y del Gobierno cuando "ya no había ni especulaciones ni indicios" sobre este caso, sino "informes que señalaban conductas irregulares", fue, "en cuestión de horas", que "estas personas fueron expulsadas de toda responsabilidad política y expulsadas orgánica dentro del Partido Socialista". "Y no es por practicar el y tú más, pero todo el mundo no hace lo mismo", ha señalado.

Así, ha aludido de nuevo al juicio de la 'Operación Kitchen' que se ha reanudado en la Audiencia Nacional e investiga el presunto operativo orquestado por la cúpula del Ministerio de Interior durante la presidencia de Mariano Rajoy para robar información sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas que pudiera afectar a dirigentes de este partido.

Se trata, ha indicado, de "la utilización de todo un ministerio para crear una estructura, la mal llamada policía patriótica, las cloacas del Estado, para tapar un caso de corrupción del Partido Popular con M.Rajoy como presidente del Gobierno".

Y ha recalcado: "Yo no he visto al señor Feijóo y al Partido Popular condenar a las personas que están involucradas en este caso. No he visto ninguna condena pública, ningún reproche, ni a Mariano Rajoy, ni al exministro, ni a nadie. Por tanto, efectivamente, no estamos nadie libres de corrupción como organizaciones, lamentablemente".

Dicho esto, ha garantizado que el PSOE seguirá trabajando "para poner cada vez más difícil y más complicado, tanto desde el punto de vista institucional como orgánico, que las personas que entran en lo público para beneficiarse personalmente sean cuanto antes detectadas y expulsadas del sistema, porque no queremos sistemas corruptos".

"ASQUEROSO"

En este punto se ha dirigido a la ciudadanía "con el corazón abierto": "A mí no me representan estas personas, por eso las rechazo, por eso digo que es asqueroso lo que conocemos y absolutamente reprochable".

"Que toda la justicia caiga sobre ellos", ha proclamado, mientras ha indicado que "lo que hay enfrente es un partido que sigue mirando de perfil sus casos de corrupción. Esa es la gran diferencia de cara a presentarnos delante de la ciudadanía".