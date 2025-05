Morant insiste en que Mazón "no puede estar en la calle" porque su pueblo "lo rechaza y ya no lo soporta"

Insta al jefe del Consell que pida a Feijóo apoyar el decreto arancelario y "demostrar" que no gobiernan "solo por sus intereses"

ALICANTE, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha insistido en que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "no puede estar en la calle" en las celebraciones festivas de las distintas localidades porque "su pueblo lo rechaza y ya no lo soporta".

Así se ha expresado este sábado Morant en declaraciones a los medios de comunicación en Alcoi (Alicante), donde ha asistido a la entrada cristiana de las fiestas de Moros y Cristianos de la localidad, mientras el jefe del Consell está de viaje en Estados Unidos, en una ronda de contactos para evaluar el impacto de la política arancelaria estadounidense en el tejido productivo valenciano.

En este sentido, Morant ha reiterado que es una "anomalía democrática" que Mazón "no pueda estar en la calle en compañía de su pueblo, porque su pueblo lo rechaza y ya no lo soporta". Por ello, ha instado a "no soportar más a este gobierno negligente e inútil, donde el señor Mazón, cada vez que puede, busca una excusa para no estar con la gente".

La también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha cuestionado el viaje de Mazón a Estados Unidos para, "según él, defender a las empresas valencianas", mientras que ella considera que el jefe del Ejecutivo valenciano debería llamar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que "votara a favor de las empresas valencianas" con el decreto arancelario, con "14.000 millones de euros que ha puesto el Gobierno de España sobre la mesa".

"Si no lo hacen, volverán a demostrar que no gobiernan por los valencianos, que no gobiernan por la gente; que gobiernan solo por sus intereses", ha aseverado Morant.

"MÁS SÍMBOLOS DE IGUALDAD" EN MOROS Y CRISTIANOS

Por otra parte, durante su participación en las fiestas de Moros y Cristianos de Alcoi, declaradas de Interés Turístico Internacional, Morant ha resaltado el "gran ambiente" y la importancia de las "tradiciones populares, un hecho identitario", y de la industria cultural.

En este sentido, ha precisado que el sector cultural representa el cuatro por ciento del PIB en la Comunitat Valenciana y "es una forma de ganarse la vida de más de 100.000 familias".

En este punto, se ha referido a "aquellos que van contra la cultura, aquellos que censuran la cultura, que la persiguen y que la señalan", entre los que ha mencionado al "gobierno valenciano, donde ahora mismo gobierna Vox" y ha sostenido que "como contrapartida tienen más cultura".

"La ciudadanía quiere cultura y hoy Alcoy es una muestra de eso", ha sostenido Morant, al tiempo que ha felicitado al alcalde de la localidad, Toni Francés, y a los alcoyanos porque "cada vez la fiesta de Moros y Cristianos de Alcoi representa más y mejor a la sociedad".

En concreto, ha puesto en valor que "cada vez van incorporando más símbolos de igualdad" y ha puntualizado que este año "por primera vez" habrá una mujer alférez, que es "uno de los principales cargos", y se verán 'filaes' mixtas. "No hay mejor manera de representar a la sociedad que incorporarla realmente también en las fiestas y en las tradiciones", ha concluido Morant.