Morant lanza a los candidatos del PSPV a las alcaldías de València, Castelló, Alicante y Elche: "Nos quedan ocho meses"

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha presentado este lunes a los candidatos a las alcaldías de las cuatro ciudades más grandes de la Comunitat Valenciana, València, Castelló, Alicante y Elche - PSPV

VALÈNCIA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha presentado este lunes a los candidatos a las alcaldías de las cuatro principales ciudades de la Comunitat Valenciana (València, Castelló, Alicante y Elche) y ha confiado en que todos ellos se convertirán en los próximos alcaldes de cada una de estas ciudades tras las elecciones municipales de mayo de 2027. "Nos quedan ocho meses para recuperar lo que importa", ha proclamado la líder de los socialistas valencianos.

De este modo lo ha manifestado en una comparecencia en la sede del PSPV en València la también ministra de Ciencia y candidata socialista a la Presidencia de la Generalitat, acompañada de los cuatro candidatos a las respectivas alcaldías: Pilar Bernabé (València), Trini Amorós (Alicante), Rafa Simó (Castelló de la Plana) y Héctor Díez (Elche). "Este partido no les va a fallar y yo no les voy a fallar a nivel autonómico", les ha prometido.

Morant ha reivindicado que el PSPV arranca la semana "contento" por tener ya a los candidatos a las alcaldías de los municipios de más de 20.000 habitantes en los que no gobierna la formación, algo que lanza un "mensaje clarísimo": "Estamos preparados para gobernar el futuro".

Frente a ello, ha asegurado que el PSPV tiene a un 'president' de la Generalitat, Juafran Pérez Llorca, que está "en tiempo de descuento". "Les anunciamos que va a perder las elecciones, no sabemos ni siquiera si se va a presentar. Tampoco sabemos si le quedan dos semanas de vida como líder del PPCV", ha deslizado.

Por otro lado, Morant ha negado que los vecinos "renieguen" de la marca PSPV, ha asegurado que esto "no es cierto" y ha reivindicado que, en "momentos duros" para la democracia, la gente "siempre ha sabido dónde estaban los valores progresistas". "Estamos en un momento en que hay que elegir otra vez entre la democracia o el fascismo, y la gente tiene claro que la única fuerza política que puede desterrarlo u frenarlo es el PSPV", ha expuesto.

Por ello, ha reconocido que los socialistas valencianos tienen "la enorme responsabilidad de canalizar ese deseo de esperanza de la ciudadanía" y ha asegurado que ya nota que reciben "ese calor" por parte de los valencianos.

((Seguirá ampliación))