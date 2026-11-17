La líder del PSPV, Diana Morant, atiende a los medios antes de una reunión con CCOO PV y UGT-PV - EDUARDO MANZANA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha reivindicado las medidas laborales aprobadas este martes por el Gobierno y ha llamado a ir más allá en la próxima legislatura, tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Esto no acaba aquí. Necesitamos cuatro años más de subida del salario mínimo interprofesional, de subida de las pensiones. Cuatro años más de revalorizar los trabajos en general, de que aumente la productividad en nuestro país, de seguir haciendo que nuestro país sea uno de los que más crezca económicamente", ha manifestado.

Morant ha realizado estas declaraciones en la sede del PSPV en València, antes de reunirse con los secretarios generales de CCOO PV y UGT-PV, Ana García y Tino Calero, respectivamente, para "celebrar" las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros --subida del salario mínimo un 5,3% en 2027, hasta 1.286 euros mensuales y un aumento salarial del 4,5% en 2027 para los funcionarios-- y para trasladarles el programa electoral del PSOE y, así, "contarles todo aquello que el Gobierno quiere hacer para seguir avanzando juntos".

Respecto al salario mínimo, ha destacado que ha subido "un 75% desde que gobierna Pedro Sánchez", lo que supone "la mayor subida de la historia", mientras ha señalado que "con el PP prácticamente no crecía". Además, ha resaltado que la subida aprobada por el actual Gobierno va conforme a la evolución del IPC, lo que según ella supone "reconocer que el coste de la vida ha subido" y un ejemplo de "política útil".

En esta línea, ha puesto en valor el aumento salarial para los funcionarios, a quienes ha alabado como "esas personas que sostienen el día a día en las administraciones a pesar de las fluctuaciones políticas".

La dirigente socialista ha relacionado las últimas medidas con la reforma laboral aprobada por este Gobierno, que "ha hecho que durante estos años haya más gente trabajando que nunca: más mujeres trabajando que nunca, más gente joven trabajando que nunca, que los trabajos tengan una temporalidad mucho más alta, mucho más indefinida y que, por tanto, no sean trabajos basura".

"Antes, uno de cada cuatro trabajos duraba menos de una semana. Eso era una frustración y una ansiedad permanente que tenían las familias en nuestro país y que ahora ya no tienen. Este es el modelo que presenta el Partido Socialista", ha reivindicado.

Y ha defendido que todo este "escudo social" se ha impulsado en "el país que más ha crecido económicamente de toda la Unión Europea": "A pesar de la pandemia, de las guerras, de la subida de la inflación, este país avanza. Queremos seguir avanzando y queremos hacerlo de la mano de los sindicatos".

CRITICA EL "RECHAZO VIL" DEL PP A LOS SINDICATOS

La líder del PSPV ha puesto en valor el papel de las organizaciones sindicales frente a las críticas vertidas la semana pasada por el PP, en el marco de la huelga general convocada a nivel estatal por el derecho a la vivienda y el coste de la vida. Ha afirmado que el 11N fue una huelga "secundada de manera masiva", con manifestaciones multitudinarias que "encontraron en las derechas un rechazo tan vil como el insulto y la falta de respeto".

Por todo ello, ha sostenido que "la pregunta que se tiene que hacer la gente cuando vaya el 29 de noviembre a votar es si vivimos mejor que cuando Pedro Sánchez empezó a gobernar".

Y en clave valenciana, Morant ha indicado que la Comunitat es la tercera autonomía con más personas beneficiadas por la subida del salario mínimo, "prácticamente el 16% de las personas que trabajan". "Y también muy especialmente las mujeres" en sectores como los servicios o los cuidados, lo que ve como "un motivo de alegría".