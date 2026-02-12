Morant llama a Guardiola "irresponsable absoluta" por "favorecer el crecimiento de Vox" al adelantar elecciones en 2025

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, en una imagen de archivo - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, considera que la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, la 'popular' María Guardiola, fue una "irresponsable absoluta" al haber convocado las elecciones autonómicas que se celebraron el pasado 21 de diciembre. A su juicio, "lo único que ha hecho ha sido favorecer el crecimiento de Vox".

En estos términos se ha manifestado este jueves la líder de los socialistas valencianos en declaraciones a los medios de comunicación en la ciudad de Alicante, al ser preguntada por si el PSOE podría abstenerse en la investidura de Guardiola en caso de que el PP no llegue a un acuerdo con Vox en la comunidad extremeña para evitar una repetición electoral.

Morant ha reprochado a Guardiola que esté "muy contenta" de "ver crecer a Vox". "Cada uno deposita su felicidad donde quiere", ha apostillado, al tiempo que ha criticado que la ahora presidenta extremeña en funciones estuviera "presumiendo" en la noche electoral de que en esa comunidad autónoma "el 60 por ciento del voto había ido a la derecha" y que el PSOE se había "hundido".

En las elecciones autonómicas de Extremadura, celebradas el pasado 21 de diciembre, el PP se quedó a cuatro escaños de la mayoría absoluta al conseguir 29 diputados, uno más que en 2023, mientras que el PSOE perdió diez escaños y se quedó con 18. Por su parte, Vox se disparó hasta los once diputados, frente a los cinco que logró en los anteriores comicios.