Morant, sobre las llamadas al 112 el 29O: "Sabían lo que estaba pasando y no hicieron nada por impedir las muertes"

Zapatero cree que es un dato "definitivo" que demuestra que "la alerta la habían dado los ciudadanos"

VALÈNCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha asegurado que las más de 19.000 llamadas recibidas por el teléfono de emergencias 112 de la Generalitat el pasado 29 de octubre, día de la dana que arrasó la provincia de Valencia, demuestran que el 'president', Carlos Mazón, y el resto del Consell "por supuesto que sabían lo que estaba pasando, pero no hicieron nada por impedir las muertes" de 227 personas.

Así ha valorado el informe remitido por Emergencias de la Generalitat a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana. Este documento revela que el 112 recibió ese día un total de 19.821 llamadas entre las 0.00 y las 23.59 horas, la mayoría a partir de las 15 horas, y gestionó 4.770 incidentes.

"Mazón y el Consell han estado repitiendo una y otra vez una gran mentira, que no tenían suficiente información, y además daban a entender que otros teníamos información que ellos no tenían. Pues mira, niego la mayor. Ellos tenían una información que los demás no teníamos: esas 19.000 llamadas de auxilio de los vecinos"; ha manifestado antes de un acto junto al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Morant ha afirmado que con el informe de Emergencias se "destapa la gran mentira de Mazón y del Consell", además de destacar que "lo han contado a una jueza y por obligación".

Respecto a si el Cecopi se configuró demasiado tarde el 29O, a tenor de las llamadas que ya se habían registrado a las 17 horas, ha señalado que es algo que queda demostrado por "la propia ley" y por la respuesta del Consell al temporal de esta semana en comparación a la que tuvo durante la dana.

"HOY HE VISTO A MAZÓN A LA TAREA, EL DÍA 29 NO"

"Yo hoy he visto a Mazón en un Cecopi, he visto a Mazón en Castellón, a la tarea. El día 29 de octubre no estaban a la tarea: el señor Mazón estaba comiendo y el resto del Consell entregando premios, de gala; no estaban donde tenían que estar", ha expuesto.

En la misma línea, Zapatero ha resaltado que la cifra de las llamadas registradas en el 112 el 29 de octubre es "absolutamente definitiva" y "quizá la más relevante" sobre la dana.

Tras recordar que afrontó "diversas situaciones de crisis" como presidente del Gobierno, ha indicado que, en este caso, "ya por la mañana los medios de comunicación y los ciudadanos habían dado la alerta". "Pero quien tenía que decidir sobre la alerta no decidió, no actuó, esa es la verdad", ha recalcado.

A su juicio, a partir de ahora se debe "reparar el daño causado" y eso pasa por "reconocer y atribuir responsabilidades": "Tiene que haber un consuelo social para que esto se dirima como debe ser en una democracia seria y en un estado de derecho serio".