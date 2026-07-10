Morant, sobre mensajes de Catalá el 29O: "Si se hubiesen hecho cargo de su responsabilidad podíamos haber salvado vidas"

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado, tras haberse conocido los mensajes intercambiados entre la alcaldesa de València, María José Catalá, y el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón en la noche de la dana, que le da "una rabia inmensa" verlos ahora y ha argumentado: "Si esa gente se hubiese hecho cargo de su responsabilidad podíamos haber salvado vidas".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este viernes antes de participar en València en el acto de presentación del estudio 'Valor e impacto en los centros tecnológicos FEDIT', preguntada por los citados mensajes, que reflejan que el exjefe del Consell auguraba a las 23.30 horas que iba a haber "muchos muertos".

En el grupo de concejales y asesores del PP en el Ayuntamiento de València, hacia las 21.51 horas del 29 de octubre de 2024, el edil de Policía Local, Jesús Carbonell, esribe: "Yo me pregunto si no tocaría pasar a nivel 3 y que nos ayuden". "Nivel 2 es poque se supone que podemos llegar. Y si no es así entonces va de suyo que pasemos a nivel 3. O nos caerá la del pulpo", añadió el concejal.

Morant ha asegurado que le da "mucha rabia" ver estos mensajes: "Me da una rabia inmensa ver a un concejal proponer que esta emergencia se tenía que elevar al Gobierno de España para no tenérsela que comer ellos. Ellos tienen el poder para no hacerse cargo de las personas. Y si esa gente se hubiese hecho cargo ese día de su responsabilidad, podíamos haber salvado vidas".

"A lo mejor podíamos haber salvado la vida de la hija y el marido de Toñi, que bajaron a por el coche. A lo mejor esas dos personas estarían vivas. O el marido y los hijos de Dolores. Es que estamos hablando de gente que murió porque no fue avisada por esos que dicen que trabajan en exclusiva para la Comunitat Valenciana", ha añadido.

Además, ha afirmado que imagina que, cuando en el PP hablan de dedicarse única y exclusivamente a la región, "también estarán hablando de Mazón, que se dedica exclusivamente a la Comunitat Valenciana, antes en El Ventorro y ahora en la playa".