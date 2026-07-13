Morant, sobre los mensajes de Catalá y Mazón: "Sabían que había muertos, que no habían hecho las cosas bien y mentían"

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, junto con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, (imagen de archivo) - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha manifestado que los nuevos mensajes conocidos entre el 'expresident' de la Generalitat, Carlos Mazón, y la alcaldesa de València, María José Catalá, evidencian que "las administraciones competentes sabían que había muchos muertos, que no habían hecho las cosas bien y lo hablaban en conversaciones privadas sin ningún tipo de tapujo, pero luego externamente nos mentían".

Así lo ha señalado, antes de presidir un acto en la Universitat Politècnica de València, preguntada por la decisión de su partido de incorporar formalmente a la querella por falso testimonio presentada ante el Tribunal Supremo los nuevos mensajes de texto conocidos entre ambos dirigentes durante la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó 231 fallecidos.

El PSPV ha tomado esta decisión porque considera que "lo que hemos descubierto en los últimos días es muy grave" y "significa que lo sabían todo desde el principio".

"Catalá dice que lo que ha hecho es colaborar con la justicia. No, se ha visto obligada por la jueza de Catarroja a aportar estos whatsapps. Hasta ahora los había mantenido en secreto. Y no solo los whatsapps con Mazón, también los whatsapps internos del propio Ayuntamiento de Valencia", ha reprochado.

Para la ministra, se trata de "gente que nos ha mentido y, sobre todo, que no hizo nada el día en que murieron 230 personas, y eso es muy duro". "Y esa gente no merece seguir gobernando la Comunitat Valenciana, y no lo va a hacer", ha asegurado.

Morant ha asegurado que "la calle ya no está con ellos" y que, "por eso, (el presidente nacional del PP) Feijóo cuando viene, tiene que entrar por las puertas de atrás de los auditorios, porque sabe que los valencianos y las valencianas no lo quieren".