Morant muestra "absoluta tranquilidad" sobre la investigación por las pulseras antimaltrato y añade: "Hoy no era el día"

Archivo - La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, atiende a los medios - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha mostrado "absoluta tranquilidad" ante la investigación de la Fiscalía Europea (EPPO) por un presunto fraude relacionado con fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para controlar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género.

No obstante, ha opinado que hoy "no era el día" de que "el titular, en vez de ser que seguimos defendiendo a las mujeres de esa violencia que no deberían sufrir, que todos estamos ahí, sea que la UCO ha entrado a buscar documentación". "Hoy es el día de la política, no de la justicia", ha defendido.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este jueves, preguntada por este asunto, aunque ha esgrimido que es una información "que acabamos de conocer", por lo que ha asegurado que no conoce "el detalle", pero sí que ha planteado "varias reflexiones".

"España ha utilizado fondos Next Generation para muchas cosas y hemos justificado cada vez que ha habido un desembolso", ha defendido Morant, que ha sostenido que el Gobierno también ha justificado "no solamente el gasto, sino todo el contrato, toda la trazabilidad", y por ello la Comisión Europea "nos ha transferido el dinero".

Por tanto, ha mostrado "tranquilidad con que la Fiscalía Europea esté fiscalizando contratos del Gobierno de España de los fondos Next Generation". "Absoluta tranquilidad, entre otras cosas, porque ya lo hemos hecho, ya hemos justificado cómo se ha gastado", ha remarcado.

Dicho esto, Diana Morant ha reconocido tener "un poco de pesar" porque, a su juicio, "hoy es el día en que tenemos que hablar de la campaña que precisamente está presentando el Ministerio de Igualdad de cómo queremos proteger a las mujeres frente a la violencia de género". "Llegamos a una semana que, para nosotros, es muy importante, para los socialistas, pero yo diría que para las mujeres y para cualquier demócrata de este país", ha subrayado.

LA VIOLENCIA QUE SUFREN LAS MUJERES, PRIORIDAD NACIONAL

Así, ha reivindicado que España ha "conseguido algo que en otros países todavía no se ha conseguido, que es sacar esa violencia que sufren las mujeres del ámbito de la casa para convertirlo en un asunto de Estado". "Nos ocupamos de que las mujeres no sufran violencia es un tema de Estado, es una prioridad de Estado, la hemos convertido en una prioridad nacional con leyes, con normas, con instrumentos y también con medidas", ha valorado.

Por eso mismo, ha lamentado que este jueves "el titular, en vez de ser que seguimos defendiendo a las mujeres de esa violencia que no deberían sufrir, que todos estamos ahí, sea que la UCO ha entrado a buscar documentación". "Hoy no era el día, es una reflexión que lanzo al aire. Hoy es el día que reafirmemos que vamos a seguir protegiendo a las mujeres", ha argumentado, al tiempo que ha emplazado a las formaciones "que no piensan lo mismo" a "que lo digan".

"Hoy es el día de la política, no de la justicia. Hoy es el día de que recordemos que hay formaciones políticas en este país no solo que quieren derogar la ley contra la violencia de género, sino que llevan maltratadores en sus listas", ha incidido Morant, que ha mencionado directamente al diputado de Vox en el Congreso y número tres en la candidatura de esta formación por la provincia de Valencia, Carlos Flores Juberías. "Es un condenado por maltrato", ha añadido.