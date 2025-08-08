Morant muestra su cariño a José Mª Ángel tras "semanas de acoso": "Estamos a tu lado"

VALÈNCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, traslada su "cariño y afecto" hacia el excomisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, José Mª Ángel, y su familia tras su hospitalización después de un intento de suicidio.

"En estado de shock y rotos de dolor por el estado de José María Ángel. Todo mi cariño y afecto hacia él y su familia en estos momentos tan duros, después de semanas de acoso. José María, ojalá que te recuperes lo más pronto posible. Estamos a tu lado", expresa la líder de los socialistas valencianos en redes sociales.

Ángel se encuentra ingresado en el Hospital de Llíria (Valencia). Según ha adelantado Las Provincias, Ángel ha ingresado en la mañana de este viernes en el centro hospitalario tras un intento de suicidio. Fuentes conocedoras han confirmado a Europa Press que el también exalcalde de l'Eliana (Valencia) y exsecretario autonómico de Emergencias se encuentra en el hospital acompañado de su familia y allegados.

El excomisionado dimitió de este cargo el pasado 31 de julio tras conocerse un informe de la Agencia Valenciana Antifraude sobre una supuesta falsificación de un título universitario.