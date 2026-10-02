Morant muestra "tristeza absoluta" por el rechazo a los decretos de vivienda: "PP, Vox y Junts no tienen sentimientos"

La ministra de Sanidad, Mónica García, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el Congreso - Jesús Hellín - Europa Press

VALÈNCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, ha expresado "tristeza absoluta" después de que el Congreso haya tumbado los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno, lo que a su juicio revela que "PP, Vox y Junts no tienen sentimientos".

"Mi opinión es de tristeza absoluta, porque hay gente a la que le va la vida con la votación de esta mañana y, desde luego, PP, Vox y Junts han demostrado que no tienen sentimientos", ha manifestado en los pasillos del Congreso, a preguntas de los periodistas por si con el rechazo a los decretos se abre una "ventana de oportunidad" para el PSOE ante un hipotético adelanto de las elecciones generales.

La también líder del PSPV ha señalado que adelantar las generales "es potestad del presidente del Gobierno", Pedro Sánchez, quien va a analizar la situación durante las próximas horas para tomar una decisión este fin de semana.

En cualquier caso, Morant ha subrayado que "lo que ha quedado claro es que la mayoría del Congreso no representa a la calle" tras la votación de los decretos de vivienda.

Posteriormente, a través de un mensaje en redes sociales, la ministra ha recalcado: "Que nadie lo olvide: A miles de familias, en la votación de hoy, les iba la vida. Pero PP, Vox y Junts han elegido bloquear una solución que podía ayudarles. Cuando toca elegir entre las familias y sus intereses políticos, ya sabemos de qué lado se ponen las derechas".