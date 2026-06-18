Morant, sobre la pareja de Llorca: "Es un reconocimiento explícito de que ni es ético ni estético y tampoco legal"

VALÈNCIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha considerado que el hecho de que la pareja del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, haya decidido no optar a la provisión de la comisión de servicio mediante la que accedió a su plaza de funcionaria en la Diputació de València es un "reconocimiento explícito" de que "ni es ético ni estético y seguramente tampoco legal". Es más, ha sostenido que este asunto ha sido "un escándalo de enorme magnitud".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este jueves a su llegada al Oceanogràfic para participar en el V Simposio XL'Albufera, organizado por el diario 'Las Provincias', después de trascender que la pareja de Llorca ha comunicado que no va a optar a la consolidación de su puesto de funcionaria una vez se cumpla el periodo de seis meses de validez de la comisión de servicio, que va desde el pasado 5 de marzo hasta el próximo 4 de septiembre.

Sin embargo, Morant ha advertido de que esto "no va a hacer que cesemos en la petición de explicaciones por parte de la Diputación de Valencia", tanto de su presidente, Vicent Mompó, como del propio jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca.

"Queremos que se aclare y que se investigue cómo fue esa comisión y todos los indicios de irregularidad que pesan sobre esta plaza que ha ocupado hasta ahora la pareja, que va a seguir ocupando hasta que termine esta comisión de servicio", ha señalado.

El pasado marzo se conoció que la pareja de Llorca había sido trasladada desde su puesto de administrativa del Ayuntamiento de Finestrat --localidad alicantina de la que Llorca fue alcalde hasta su nombramiento en diciembre de 2025 como jefe del Consell y líder del PPCV-- a otro en la Diputació mediante comisión de servicios.

Desde ese momento, PSPV y Compromís exigieron explicaciones a Llorca ante lo que consideraron un caso de "enchufismo" porque la Diputació está justo enfrente del Palau de la Generalitat y, con este puesto, la pareja del 'president' pasaba a cobrar el doble de la retribución que tenía en el consistorio.