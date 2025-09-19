Morant, sobre el posible derribo de casas de la playa de Babilonia en Guardamar del Segura: "No estoy al día"

Archivo - La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en una imagen de archivo - PSPV - Archivo

ALICANTE, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha reconocido que "no" está "al día" sobre el futuro de los posibles derribos de casas de la playa de Babilonia de Guardamar del Segura (Alicante), que estaban previstos para el pasado lunes y que fueron aplazados después de que la Generalitat pidiera la suspensión cautelar de las demoliciones al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

En estos términos se ha expresado este viernes en declaraciones a los medios en este municipio de la comarca de la Vega Baja, en el que los socialistas valencianos van a celebrar este fin de semana una reunión interparlamentaria del PSPV.

"A lo largo del fin de semana hablaré con el alcalde y el alcalde me pondrá al día. Tengo que reconocer que no estoy al día de esta casuística", ha afirmado Morant al ser preguntada por la situación de estas viviendas, que no depende de la cartera que ella dirige en el Gobierno de España.

De otro lado, ha exigido al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que "recupere" el "compromiso" que asumió Ximo Puig como anterior jefe del Consell para impulsar un centro de formación profesional en Guardamar, ya que este proyecto "ahora ha desaparecido".

Según Morant, esta actuación es "estratégica y necesaria" para los jóvenes y para esta modalidad de enseñanza: "Claramente en estas últimas legislaturas desde el Gobierno de España le hemos dado la vuelta a la percepción ciudadana y, desde luego, a la tasa de abandono, que está en mínimos históricos, precisamente porque hemos fortalecido una formación muy importante y estratégica, que es la formación profesional".

Por todo ello, la secretaria general de los socialistas valencianos ha incidido en que este municipio "no merece quedar excluido de esa oportunidad para sus jóvenes por culpa del sectarismo y de los recortes del señor Mazón".