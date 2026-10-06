Morant promete "dejarse la piel" para frenar a PP y Vox: "Esto va de derechos o de derechas"

La líder del PSPV, Diana Morant, preside la ejecutiva - PSPV

VALÈNCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La líder del PSPV y ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, ha asegurado que los socialistas valencianos van a "dejarse la piel" durante la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre para convencer a la ciudadanía de la necesidad de una mayoría progresista que permita "avanzar en derechos": "Esto va de derechos o de derechas y somos muchos más los que queremos y necesitamos esos derechos".

Así lo ha trasladado este martes por la tarde a los periodistas antes de la reunión de la ejecutiva del PSPV, en la que se ha aprobado el comité electoral para el 29N, un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el adelanto.

Morant ha calificado como "un palo para la ciudadanía" que PP, Vox y Junts tumbaran en el Congreso los dos decretos de vivienda, lo que cree que demuestra que estos partidos "no defienden los intereses de la ciudadanía" y "ni siquiera a sus votantes", sino "a los que tienen mucha pasta y tienen muchas casas". "Así que esto va de eso: va de la gente o de los buitres, de derechos o de derechas", ha ilustrado.

De cara al 29N, ha explicado que en el PSPV están "muy ilusionados" y van a "poner toda la maquinaria en marcha" en la ejecutiva: "Vamos a dejarnos la piel plaza a plaza, calle a calle, casa a casa, rincón a rincón de la Comunitat Valenciana para contarle a la ciudadanía lo que nos estamos jugando, para que se hagan la pregunta de qué puede pasar si ellos [PP y Vox] gobiernan".

"Para los socialistas valencianos, Pedro Sánchez ha sido el mejor presidente del gobierno que ha tenido este país nunca. Y queremos que siga siéndolo. Y PP y Vox han sido la peor oposición que ha tenido nunca este país y, desde luego, el peor gobierno que ha tenido nunca la Comunitat Valenciana", ha aseverado.

Y ha subrayado: "Porque aquí, en la Comunitat Valenciana, lo sabemos. Fuimos los primeros en tener un gobierno del PP y vamos a ser los primeros en demostrar que podemos frenarlos otra vez. Echarlos. No nos merecemos sus políticas fascistas, machistas, negacionistas del cambio climático. Nos han costado vidas, nos cuestan vidas. El coste es demasiado alto".

LISTAS

Preguntada por si encabezará la lista del PSPV por Valencia el 29N, como en las generales de 2023, se ha limitado a contestar: "Yo soy la candidata a presidenta de la Generalitat Valenciana". Sobre si habrá otros ministros en las listas valencianas al Congreso, ha prometido que elaborarán las "mejores" candidaturas "de España". "Creo que Pedro Sánchez se quiere presentar también por Valencia o Alicante", ha bromeado.

"Pero que la gente tenga la tranquilidad de que vamos a presentar el mejor proyecto", ha reiterado, para preguntarse cuál será el proyecto del PP y "cuántos de los que estaban en el Ventorro" irán en sus listas.

Por otro lado, cuestionada por si está planteando una lista conjunta de PSPV con Compromís y con Podemos para el Senado, Morant ha asegurado que no tiene "nada que comentar sobre ese tema". "No estamos en ese momento", ha zanjado.

Respecto a cuándo dejará el cargo de ministra y si será antes del 29N o después, en caso de que Sánchez continúe en la Moncloa, ha recalcado: "Yo soy ministra hasta el 29 de noviembre y seré ministra en funciones hasta el no sé qué de enero. Y cumpliré con mi trabajo hasta el final".

"¿POR QUÉ LLORCA NO ADELANTA LAS ELECCIONES?"

En clave valenciana, Morant se ha preguntado por qué el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, no ha adelantado las elecciones autonómicas, al tiempo que ha reprochado al también presidente de la gestora del PPCV que dijera en un vídeo que "por fin" hay comicios generales. "A mí me hubiese gustado también decir hoy por fin", ha recalcado, y ha lamentado que los valencianos no tengan "derecho el 29 de noviembre a echar a Pérez Llorca.

También ha cuestionado si al jefe del Consell "le ha faltado valor" para adelantar las elecciones "o no lo han dado permiso" desde la dirección nacional del PP de Génova. Por contra, ha insistido en que el PSPV piensa "dar la batalla porque esta batalla merece la pena".

Interpelada por el supuesto dosier sobre presuntas irregularidades de Llorca y su entorno, que el PSPV anunció haber recibido la semana pasada, y por cuándo lo trasladarán a Fiscalía Anticorrupción, como ella avanzó hace unos días, Morant ha dicho que le gustaría que ese documento "lo explicara el Partido Popular".

"Desde luego, no es nuestro: no hemos sido los primeros en recibirlo, ni los únicos, pero parece que sí que vamos a ser los primeros en llevarlo a Fiscalía, y cumpliremos con ese compromiso", ha añadido, para remarcar que este lunes hubo un adelanto electoral y deben controlar "un poquito los tiempos".

Y ha proclamado: "En la semana del 9 d'Octubre, lo que tenemos es un 'president' en tiempo de descuento, que no sabemos si estará ahí fabricando encuestas y cocinando mucho. Hay mucho que cocinar, porque si Feijóo no lo quiere, imagínate el pueblo valenciano, además con eses dosier (...). Es la fiesta de los valencianos y vamos a celebrar que al Consell le queda poco y que el nuevo Consell presidido por una socialista va a tener a un presidente socialista como Pedro Sánchez y aprobaremos la financiación y seguiremos trabajando por los valencianos".

Como balance, la titular de Ciencia ha resaltado el Gobierno del que forma parte aprobó "200 leyes" en la primera legislatura, cuando el poder legislativo contaba con el apoyo del Congreso, y "no ha sido así en esta segunda". También ha destacado como uno de sus "grandes logros" favorecer la convivencia en Catalunya, lo que ha relacionado con el aval del Tribunal Constitucional a la Ley de Amnistía.