Morant, ante la querella del conseller de Sanidad por sus acusaciones: "No me van a callar"

Archivo - Imagen de archivo de Diana Morant - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha subrayado que "no" la "van a callar", tras conocerse que el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha presentado ante el Tribunal Supremo una querella contra ella por acusarle en un acto de "lucrarse con la privatización de la sanidad pública".

En declaraciones a los medios de comunicación este viernes en Callosa d'en Sarrià (Alicante), al ser preguntada por esa querella, ha resaltado: "Si el señor conseller considera que poniéndome una denuncia va a evitar que yo le cuente a la gente lo que está pasando, no lo va a hacer. A mí no me van a callar".

Gómez anunció el pasado 2 de abril que preveía seguir adelante con la querella anunciada contra Morant tras no presentarse la dirigente socialista ni su representación legal a un acto de conciliación previo en el que le pedía que se retractara de esas afirmaciones, que realizó en un acto en febrero.

"En la Comunitat Valenciana, mientras se recorta en sanidad se está duplicando la inversión en la sanidad privada", dijo Morant, quien añadió que el conseller de Sanidad "se está lucrando con la privatización de la sanidad, aparece siempre detrás de todo lo que tiene que ver con Ribera Salud".

"NOS TENDREMOS QUE HACER PREGUNTAS"

La secretaria general de los socialistas valencianos ha afirmado este viernes que en la Comunitat Valenciana hay un conseller de Sanidad, Gómez, que "renueva el concierto" en el Hospital del Vinalopó, en el departamento de Elche-Crevillent, "el único hospital que quedaba privado después de la reversión de todos los hospitales privados que hizo Ximo Puig", 'expresident' de la Generalitat.

"Se acababa la concesión y la han renovado", ha agregado Morant, quien ha incidido en que Gómez ha formado parte como conseller de Sanidad de los gobiernos del anterior jefe del Consell, Carlos Mazón, y del actual, Juanfran Pérez Llorca.

Además, ha sostenido que la concesión de ese hospital se ha renovado "siendo cuestionada" por "algunos informes técnicos". "Pero aquí donde empieza a oler raro es con que quien el gobierno, es decir, el señor conseller, negocia esos precios y esa compensación es con su cuñada", ha apuntado.

"Su cuñada representa económicamente a la empresa Ribera Salud y después, además, la empresa Ribera Salud ha comprado la clínica en la que trabaja como director en Benidorm el hermano del conseller", ha añadido, al tiempo que ha sentenciado: "Como mínimo, nos tendremos que hacer preguntas".