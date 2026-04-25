Morant recalca que la "prioridad" de Llorca es "privatizar la sanidad, recortar la educación y repartir la vivienda"

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, en imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha denunciado que el Consell presidido por Juanfran Pérez Llorca "no tiene como prioridad a los valencianos, sino que aplica exactamente la misma hoja de ruta que firmó con Vox desde el primer día".

En este sentido, ha recordado que Pérez Llorca fue el responsable de los acuerdos alcanzados por PP y Vox, "tanto el pacto de la vergüenza al inicio de la legislatura como el pacto de El Ventorro" que "intentó proteger" a quien fuera jefe del Consell durante la dana Carlos Mazón.

En estos términos se ha expresado Diana Morant este sábado, a preguntas de los periodistas, en las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoi (Alicante). La también ministra de Ciencia ha señalado que "cuando PP y Vox hablan de 'prioridad nacional', lo que en realidad están haciendo es consolidar un modelo que ya conocemos: privatizar la sanidad, recortar en la educación pública, dar la espalda a los docentes y utilizar la vivienda como un instrumento al servicio de los suyos".

En este punto, ha afirmado que "la vivienda pública no puede convertirse en un botín que se reparte entre amigos, familiares o quienes tienen el carné del Partido Popular, mientras miles de familias siguen esperando una oportunidad".

Además, ha advertido de la situación en el ámbito educativo: "Los profesores están al borde de una huelga permanente porque el conseller no les escucha, no atiende sus reivindicaciones y está deteriorando la educación pública día a día". "Esa es la consecuencia directa de las prioridades de este Consell", ha añadido.

"Estamos ante un gobierno que ha decidido beneficiar a unos pocos en lugar de garantizar derechos a la mayoría", ha remarcado Morant, quien ha insistido en que "las verdaderas prioridades de los valencianos y valencianas son una vivienda accesible, una sanidad pública fuerte y una educación digna que respete a quienes la sostienen cada día".

25 D'ABRIL: "HAN DADO LA ESPALADA AL AUTOGOBIERNO"

En relación con la conmemoración del 25 d'Abril, Morant ha lamentado que el Consell "haya decidido dar la espalda al autogobierno valenciano en una fecha clave para nuestra historia y nuestra identidad democrática". "Hoy es el día de Les Corts Valencianes, la principal institución de representación del pueblo valenciano, y el Consell ha optado por no celebrarlo", ha criticado.

La líder socialista ha recordado que "cuando los valencianos y valencianas pierden su voz, otros deciden por ellos" y ha advertido de que "eso es exactamente lo que está ocurriendo con un Consell que renuncia a defender los intereses propios para someterse a una agenda ajena".

Finalmente, Morant ha reivindicado que "recuperar el autogobierno significa recuperar la capacidad de decidir sobre lo que importa: garantizar una vivienda digna, proteger la sanidad pública, cuidar a los docentes y defender los derechos de todos, sin importar de dónde vengan".

MOROS I CRISTIANS

Morant, que asiste desde este viernes a las fiestas de Moros i Cristians de Alcoi, también ha puesto en valor "la identidad, la cultura y las tradiciones del pueblo valenciano".

La dirigente socialista ha señalado que "el 25 d'Abril es también un día para celebrar lo que somos como pueblo: nuestra lengua, nuestra forma de vivir y nuestra manera de entender la convivencia". En este sentido, ha destacado que "una de las mejores formas de conocer la identidad de nuestros pueblos es vivirla en la calle, junto a los vecinos y vecinas".

Asimismo, ha subrayado el carácter integrador de estas celebraciones y ha afirmado que "las fiestas de Moros i Cristians de Alcoy son un ejemplo de cómo podemos recordar nuestra historia desde la convivencia, la diversidad y la integración".

"Es una fiesta cada vez más inclusiva, que refleja la hermandad de un pueblo que suma y que construye una sociedad mejor entre todos", ha añadido. Finalmente, Morant ha destacado la importancia de "acompañar y poner en valor nuestras tradiciones desde las instituciones, estando presentes en nuestros pueblos y compartiendo con la ciudadanía aquello que nos une y nos identifica".