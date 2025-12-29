El PP afea a Morant que caiga en el "histerismo político": "Exige una ejemplaridad para los demás que ella se salta"

Archivo - El diputado del PP Fernando Pastor - PPCV - Archivo

VALÈNCIA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha acusado a la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, de caer en el "histerismo político" a cuenta del "caos y los problemas" en su partido y le ha reprochado que pida "una ejemplaridad para los demás que a ella le falla por los cuatro costados". "Siempre se le ve intranquila y con actitud de reñir a los demás, necesita serenarse", ha expresado.

Pastor ha respondido de este modo a Morant, quien este lunes ha reclamado la dimisión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por haber estado "mintiendo" durante los últimos 14 meses, como a su juicio lo revelan las "conversaciones a medias" que este ha entregado a la jueza que investiga la gestión de la dana y ha aprovechado para exigirle al dirigente 'popular' que entregue al juzgado la conversación "íntegra" con el expresidente Carlos Mazón.

"Mientras unos, aunque no tengan ninguna responsabilidad de gestión, colaboran con la justicia entregando todo aquello que les ha sido requerido por la jueza que instruye el caso de la dana, los socialistas con responsabilidades en la materia podrían empezar a decir qué hicieron el 29 de octubre y con quiénes se pusieron en contacto durante ese día y para qué", ha manifestado en un comunicado.

Pastor ha afeado a Morant que caiga "en la contradicción permanente porque exige una ejemplaridad para los demás que ella misma se salta". "Quien se dedica a reclamar ejemplo a los demás es quien se opone a que los ministros enseñen sus 'whatssaps', a que sus compañeras de partido lleven a la Fiscalía las denuncias de acoso del socialista Paco Salazar, la que ocultó las denuncias de fraude en el CNIO, la que solo exige explicaciones a las administraciones autonómicas por la gestión de la dana pero calla ante las estatales", ha enumerado.

También, ha proseguido, "la que no quiere reconocer que la impuso --el exsecretario de Organización del PSOE Santos-- Cerdán al frente del PSPV o que --el exministro José Luis-- Ábalos fue su número dos en la lista". "La que más ejemplaridad pide para los demás parece que nunca se ha mirado al espejo y no se lo aplica para ella misma", ha incidido el síndic 'popular'.

En este punto, Pastor ha considerado que quizás las declaraciones del expresidente Ximo Puig "pidiendo liderazgo en el PSPV" han puesto "nerviosa" a Diana Morant. "Lo cierto es que no tiene proyecto político y que tampoco sabe cómo exprimir la tragedia de la dana para levantar algún titular y asomar un poco la cabeza", ha sostenido.