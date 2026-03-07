Morant reivindica el feminismo frente al fascismo y afea el "machismo institucional": "El PSOE es la alternativa"

Archivo - La secretaria general del PSOE de Valencia, Pilar Bernabé (i) y la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant (d), durante la inauguración del Congreso del PSPV-PSOE de València. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha reivindicado que, frente al fascismo, "más feminsmo y más lucha por los derechos de las mujeres" y ha asegurado que las mujeres no admiten "ni la violencia física ni la violencia digital ni ningún retroceso en nuestros derechos".

Así lo ha señalado Diana Morant en la jornada sobre Igualdad de los socialistas valencianos con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en la que ha participado junto a la secretaria de Igualad del PSOE, Pilar Bernabé, y en la que ha lamentado que en la Comunitat Valenciana "sabemos lo que significa el retroceso en los derechos de toda la población y muy específicamente los derechos de las mujeres".

A su juicio, "estamos gobernadas por Partido Popular y Vox y eso significa menos red de ayuda a las mujeres y un machismo que se convierte en institucional y que normaliza precisamente esas conductas machistas".

"Aquí estamos los socialistas como alternativa", ha reivindicado Morant, quien ha señalado que los socialistas "somos la real y gran alternativa a ese fascismo y a ese machismo a través del feminismo, que es una seña de identidad de nuestro partido desde hace 146 años".

En este sentido, la secretaria general de los socialistas valencianos ha puesto en valor la importancia del 8M para el Partido Socialista y ha apuntado que el fascismo "siempre ataca a las mujeres". "Lo estamos viendo esta última semana, nuestra compañera Rocío Briones, senadora del PSOE que, junto con la periodista Sarah Santaolalla, sufrieron agresiones y han interpuesto una denuncia contra Vito Quiles", ha denunciado Diana Morant que ha calificado a Vito que Quiles de "un fascista abrazado por el Partido Popular y que cierra sus actos".

Así las cosas, Morant ha señalado que hablar de fascismo hoy en día "es hablar de fascismo en las redes, de persecución, de ataque y de acoso a las mujeres que tienen liderazgo político, liderazgo periodístico o liderazgo científico" y ha asegurado que desde el Gobierno de España y el Partido Socialista "vamos a proteger a las mujeres y vamos a proteger a todas las personas que sufren violencia digital".

"Hablamos de los niños y de las niñas que sufren pornografía a través de las redes y también hablamos de esa violencia digital que sufrimos las mujeres", ha enfatizado.

Diana Morant también ha explicado que a lo largo de los 146 años de historia del PSOE "se han mantenido los valores y uno de ellos es la igualdad".

"EL FEMINISMO EN EL PSOE SE HA CONVERTIDO EN UN CÍRCULO VIRTUOSO"

Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE y secretaria general de los socialistas en València, Pilar Bernabé, ha reivindicado "el trabajo y la lucha del movimiento feminista de València que han ejercido de grandes maestras de las que han bebido y podido aprender las mujeres que ahora están al frente del partido".

"El feminismo en el Partido Socialista se ha convertido en un círculo virtuoso que hay que reivindicar porque no hay otra manera de que el feminismo llegue al BOE que con el Partido Socialista. Esa es la realidad", ha dicho.

En este sentido, ha recordado que "los grandes logros, los grandes avances para las mujeres han llegado a la sociedad después de haber pasado primero por el PSOE". "Mujeres como Matilde Fernández se arremangaron y consiguieron que el partido apostara por las listas paritarias y las cuotas", ha señalado.

Y ha remachado: "Y cada avance que se ha producido en la organización luego se ha trasladado a la sociedad. Por eso es tan importante que sigamos luchando en este momento frontera en el que las luchas se repiten para sacarnos a las mujeres del espacio público. La lucha es la misma y el machismo también. Y será el PSOE y las mujeres feministas las que volverán a conseguir nuevos avances".