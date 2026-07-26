Morant reivindica un "necesario" Pacto contra la emergencia climática ante los incendios: "Debemos estar todos"

La ministra de Ciencia, Diana Morant, en el PMA del incendio de la Vall d'Uixó (Castellón) - X D. MORANT

CASTELLÓ, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha reivindicado, ante la incidencia de los incendios, "el necesario Pacto contra la emergencia climática que tenemos que establecer en este país" y en el que "debemos estar todos".

Ha recalcado que desde hace tiempo "cada año superamos el año anterior" de superficie arrasada "y nos lo tenemos que tomar en serio".

"La evidencia científica dice que existe el cambio climático, que está afectando a estos fenómenos y que no podemos negar la evidencia científica porque lo que se niega no se puede combatir".

Morant, que ha realizado estas manifestaciones a los medios en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado por el fuego de la Vall d'Uixó (Castellón), ha llamado a hacer "una reflexión importante hacer en un momento como este: el valor de lo público y el valor de los servidores públicos".

"En estos momentos es cuando vemos lo importante que es tener un Estado, un Estado con todas las administraciones coordinadas trabajando y unos servidores públicos con todos los recursos necesarios y, por tanto, seguir defendiendo lo público también en emergencias", ha resaltado.

Por otra parte, ha ministra ha abogado por "el necesario Pacto contra la emergencia climática". "Debemos estar todos en este pacto de Estado y establecer cuáles son las prioridades y las medidas necesarias para hacer que estos fenómenos tengan el menor impacto posible y para luchar contra ese cambio climático que está provocado por la actividad humana e intentar reducirlo lo máximo posible", ha expuesto.

Para la representante de la administración central, "en momentos como este en que está ardiendo media España tenemos que ser conscientes de que no puede pasar este verano olvidarnos de esto hasta el verano siguiente". "Hay que trabajar en serio para luchar contra el cambio climático", ha reiterado.